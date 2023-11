Populární herečka a zpěvačka Bára Poláková vyráží na turné ON/OFF ke stejnojmennému novému albu, které vyšlo letos v květnu. Koncertní šňůra bude mít celkem pět zastávek a začíná 3. listopadu v Pardubicích.

Bára Poláková | Foto: Archiv interpretky

„Na turné zazní nejen starší písničky, ale i všechny z nové desky, moc se těším!“ říká nadšeně Bára, která na pražský a brněnský koncert pozvala několik hostů. V Praze a Brně si s Bárou zazpívají Jan Cina a Marek Adamczyk, s Benem Cristovaem si zpěvačka střihne duet během pražského koncertu v Lucerna Music Baru. Všichni jmenovaní totiž hostují i na novém albu ON/OFF.

S Janem Cinou a Markem Adamczykem Bára nazpívala písničky DESE a A-E-I-O-U, s Benem Cristovaem vznikl duet Oplatka. „Marek s Honzíkem jsou posledních pár let mí nejbližší kamarádi. Takže to, že jsou na desce a vystoupí s námi v Praze a Brně 7. a 14.11., bylo takové přirozené, plynulé,“ vysvětluje Bára a dodává: „S Benem si zahrajeme poprvé v životě společně na koncertě v Praze 7.11. Jsem strašně ráda, že do této spolupráce šel, k Oplatce si napsal skvělý text a bombasticky to nazpíval.“

Termíny podzimního turné Báry Polákové 3. 11. 2023 Pardubice, Žlutý Pes

7.11. 2023 Praha, Lucerna Music Bar

11.11. 2023 Plzeň, Buena Vista

14.11. 2023, Brno, SONO

15.11. 2023 Olomouc, S-Klub

(Podle tiskové zprávy)