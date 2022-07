Akce se po epidemii znovu v plné síle představí v pátek a sobotu 22. a 23. července. Páteční program na "Kuňce" odstartuje Pokáč, pak festival nabídne koncerty Mirai, Mig 21 či vystoupení Tomáše Kluse a Anny K. V sobotu se mohou návštěvníci hradní tour těšit na kapely Rybičky 48, Divokej Bill, Visací zámek, Chinaski a další interprety. „Zima byla dlouhá a my už se nemůžeme dočkat, až zase prohrábneme struny a šlápneme společně do toho!“ vzkázala fanouškům kapela Divokej Bill.

V sobotu se areál otevře už v deset hodin dopoledne. Atmosféru pod hradem rozproudí i pardubická Vypsaná Fixa a její Kusy radosti. Konec organizátoři plánují na jednu hodinu ráno. Svou vstupenku mohou návštěvníci v sobotu využít i k prohlídce hradu. Organizátoři ale musí dbát na zachování historické památky, v jejíž blízkosti se koncerty odehrají. Hrad Kunětická hora, který je národní kulturní památkou, navíc prochází rekonstrukcí.

Omezení se dotknou i řidičů. „Podhradí Kunětické hory se v pátek a sobotu stane po dvouleté covidové pauze opět dějištěm velkého hudebního festivalu. V souvislosti s tím bude ve dnech 21. až 24. července, tedy po dobu přípravy a průběhu akce, z provozních důvodů uzavřeno pro veřejnost hradní parkoviště, promění se dočasně ve stanové městečko pro účastníky festivalu,“ informovala mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová s tím, že pořadatel festivalu parkoviště po dobu trvání akce přesune na louku ve směru na obec Němčice a navýší jeho kapacitu. Za parkovací stání tam řidiči během festivalu zaplatí dvě stě korun.

Vratné kelímky na pivo

Pořadatelé se snaží myslet na životní prostředí. Samozřejmostí se tak stávají vratné kelímky na pivo nebo koše na tříděný odpad. „Jsme velmi rádi, že po dvou smutných letech se letos Hrady CZ mohou opět rozvinout v plné šíři, a to i na hradě Kunětická hora, kde to máme moc rádi. Věříme, že si návštěvníci festivalu opět užijí nejlepší muziku a pohodu se svými přáteli na jedné z nejhezčích památek Pardubického kraje,“ řekl jeden z organizátorů festivalu Michal Šesták.

„Letos jsme opět vsadili na tuzemskou poprockovou klasiku, kterou mají naši fanoušci rádi. Chinaski, Rybičky 48, Divokej Bill, Mirai, Tomáš Klus a Mig 21 zní už několik let z éteru, obsazují špičky rozhlasových hitparád a tvoří i základní kostru hudebního programu letošních Hradů. Věříme, že se to bude lidem líbit a přijdou si užít to, co jim bylo dva roky upíráno,“ doplnil spoluorganizátor Viktor Souček.

Lístek na pátek mohou zájemci do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 800 korun, na sobotu 900 korun, za permanentku na oba dny pak lidé zaplatí 1 450 korun. Na místě bude vstupné o devadesát korun dražší.

Podhradí nabídne i komfortní ubytování. Návštěvníci si mohou připlatit za VIP kemp, ve kterém najdou postavený stan, karimatky i spacáky. Navíc, ten kdo si připlatí, může využít sprchy nebo splachovaní toalety. Za tento druh ubytování lidé zaplatí téměř tři tisíce korun.

Organizátoři akce mysleli i na děti, pro které bude na místě sportovní hřiště, fotosoutěž nebo karneval. Domácí mazlíčci mají vstup zakázán. „Je to spojení skvělé hudby s krásným historickým prostředím a letní atmosféra. A můžu si vybrat z několika kapel. Prostě super,“ dodala k akci Pardubačka Veronika.

Program festivalu



Pátek

15:20 - 16:00 Realita

16:30 - 17:30 Pokáč

18:00 - 19:00 Anna K.

19:00 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:00 - 21:00 Tomáš Klus

21:30 - 22:30 Mig 21

23:00 - 00:00 Mirai



Sobota

11:20 - 12:00 Botox

12:30 - 13:30 Tomáš Klus

14:00 - 15:00 Vypsaná fixa

15:30 - 16:30 Trautenberk

17:00 - 18:00 UDG

18:30 - 19:45 Visací zámek

20:30 - 21:30 Chinaski

22:00 - 23:00 Rybičky 48

23:30 - 00:30 Divokej Bill