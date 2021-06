Od 17. května opět lze pořádat kulturní akce. Jak bude vypadat závěr sezony v pardubickém divadle?

Po celou sezonu jsme se nezastavili a zkoušeli jsme. Nyní máme k dispozici čtyři nové inscenace, které můžeme divákům předložit. A ještě do konce sezony nás čekají premiéry Havlovy Zahradní slavnosti v Městském divadle a muzikálu Noc na Karlštejně na Kunětické hoře. Rozloučíme se naopak s inscenací Divadelní komedie.

Během lockdownu jste „do šuplíku“ nazkoušeli inscenace Venkov, Žítkovské bohyně, Normální debil 2 a Jako břitva. Kdy je diváci uvidí na jevišti?

V repertoáru budeme mít 20 inscenací, proto na příští sezonu plánujeme menší počet premiér. Potřebujeme odehrát představení, která divákům dlužíme ještě z minulé sezony. Příští sezonu tedy na podzim uvedeme všechny inscenace, které máme nazkoušené. V plánu pak máme nastudovat tři nové kusy.

Petr DohnalZdroj: Jiří SejkoraO jaké hry se bude jednat?

S režisérem Petrem Gazdíkem bychom měli nazkoušet muzikál Pekařova žena, který se přesunul z letoška a na který už máme zaplacená práva. Potom to bude komedie Něco v ní je od Alana Ayckbourna v režii Zdeňka Duška. Chystáme také novinku Petra Novotného, kterou bude satirická komedie z politického prostředí Mimo záznam.

VČD má ve srovnání s jinými divadly velký počet abonentních skupin. Jak obtížné bude odehrát pro předplatitele všechna odložená představení?

I v loňském roce jsme zvládli odehrát asi 260 představení pro 65 tisíc diváků. Využili jsme všechny momenty, kdy se dalo hrát. Došlo k paradoxní situaci, že se nám podařilo udržet počet abonentních skupin a dokonce navýšit počet předplatitelů na 8,5 tisíc. Diváci nás podrželi a teď už je to na nás, abychom jim to vrátili. Bude to komplikované, ale vzhledem k tomu, že nebudeme na podzim zkoušet nové inscenace, tak věřím, že se nám to podaří. Ale minimálně celou příští sezonu v tom bude trochu zmatek. Diváci budou chodit na představení z minulé i předminulé sezony. Naši obchodníci jsou na to ale připraveni.

Herci sice nemohli několik měsíců před diváky, ale divadlo se vrhlo na online projekty. Jaké to byly?

Nikdy jsme podobný program nedělali. Nechtěli jsme se pouštět do nějakých nekvalitních projektů, proto jsme se nejprve vrhli na talk show s herci, což je formát, který dobře známe. Viděli jsme, že diváci zájem mají, takže jsme se rozhodli pokračovat. Museli jsme vylepšit naše záznamové technologie, vytvořil jsem proto koncept nahrávacího studia. Všechno si děláme sami s našimi zvukaři a osvětlovači. Připravili jsme třeba online vánoční večírek s herci, večery se studiem Laik nebo hudební program, který přichystali Láďa Špiner a Petra Janečková. Ujaly se také besedy pro studenty nejen z Gymnázia Dašická.

Nyní už se hrát smí, ale je nutné dodržovat protiepidemická opatření. Jak složité je přizpůsobit se těmto nařízením?

Bohužel opatření jsou velmi zmatečná a pořád se nějak vyvíjí. Snažíme se chránit sebe a diváky, takže některá opatření dodržujeme, aniž by byla součástí vládních nařízení. Nyní je povolena padesátiprocentní kapacita, my jsme ještě nechali volnou první řadu, abychom zvětšili rozestup mezi diváky a herci. Respirátory a dezinfekce už jsou samozřejmostí, na kterou jsme si všichni zvykli. Uvnitř divadla máme ionizační zařízení, která čistí vzduch. Na Kunětické hoře jsme si také ověřili, že diváci sami přicházejí s potvrzeními o bezinfekčnosti, která máme kontrolovat, aniž bychom k tomu měli nějaké oprávnění.

VČD mělo vždy vysoké procento finanční soběstačnosti. Jak se vám podaří nahradit výpadek příjmů ze vstupného?

Příjem ze vstupného máme ze zakoupených vstupenek na neodehraná představení. Diváci se ale nemusí bát, představení odehrajeme, nebo jim peníze vrátíme. Pro nás dopadl loňský rok překvapivě dobře. Náš hospodářský výsledek se zlepšil. Ono se paradoxně dost peněz ušetří, když se nehraje. Budeme se ale snažit ten složitý rok vynahradit našim zaměstnancům, takže uspořené prostředky zase investujeme.

Složitá ekonomická situace čeká i města a kraje. Někde budou divadlům snižovat příspěvky. Jak to bude v Pardubicích?

My už máme rozpočet na letošní rok, který bude zhruba o pět procent nižší než loni. Se sníženým příspěvkem tedy počítáme, jsme si s tím schopni poradit. Komunikace s městem je velmi dobrá a my víme, že kdybychom se dostali do potíží, tak se nám bude snažit pomoci. Divadlo je v Pardubicích žádaným artiklem a chtějí ho obyvatelé i politici.