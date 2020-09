Původně to vypadalo, že ztráta bude ještě větší, divadlu ale klesly také provozní náklady a propad zmenšilo, když začalo ještě před prázdninami hrát a neukončilo sezonu předčasně. Pomohly také například letní představení odehrané na Kunětické hoře. „Diváci vstupenky nevracejí, většinou si představení překládají,“ vyzdvihl další pozitivní věc ředitel divadla Petr Dohnal s tím, že vyzývá lidi, aby se nebáli do divadla chodit.

Podle Dohnala má divadlo ale negativní ohlas ze středních škol, které do divadla své studenty poslat nechtějí. „Po každém představení divadlo dezinfikujeme, přestříkají se sedadla, toalety, podlahy, prostor se zakuřuje dezinfekcí,“ upozornil Dohnal s tím, že je lepší, když diváci přijdou v rouškách. Jakmile v divadle bude přes sto lidí, musejí si ji stejně nasadit tak jako tak.

Další sezonu zahájí divadlo inscenací amerického dramatika Johna Patricka Shanleyho Pochyby, která měla mít svou premiéru již 6. června. Hra, která si najde místo na Malé scéně ve dvoře, se odehrává v 60. letech na církevní škole v Bronxu.

ZNEUŽÍVÁ CHLAPCE?

„Zkušená sestra Aloysius, představená chlapecké církevní školy, zastává přísné morální zásady a věří, že kázeň a poslušnost je to nejlepší, co svým chovancům může dát do života. Je jí ale nesympatický otec Flynn, jelikož je podle ní velmi otevřený vůči dětem a ona z určitých indicií usoudí, že by mohl zneužívat chlapce. Na základě toho se odehraje boj mezi ní a otcem Flynnem. Jejich kolegyně, mladá sestra oplývající laskavou shovívavostí, nachází dobro jak v sestře Aloysius, tak v otci Flynnovi,“ popsala děj připravované inscenace dramaturgyně Jana Pithartová.

Hra klade důraz na autentičnost slova a je založená na hereckém projevu čtyř lidí, kteří téměř neslezou z jeviště. Diváci si na prknech užijí Jindru Janouškovou, Elišku Láskovou, Josefa Pejchala a Romanu Chvalovou.

„Nejdůležitějším tématem Pochyb je pro mě, co všechno se stane, když někoho bezdůvodně obviníme. A nic z toho nejde vzít zpátky. A druhé téma, velmi silné v dnešní zrychlené době, je soucit a láska versus pořádek a disciplína,“ řekl režisér nové inscenace Pavel Krejčí. Premiéra je naplánována na sobotu 12. září.

Divadlo chce odehrát téměř všechny inscenace, na které se chystalo v uplynulé sezoně. „Jediná, která vypadla, je U Hitlerů v kuchyni, jinak všechny inscenace máme připravené, premiéru bude mít třeba Sherlock v nesnázích. Budeme se snažit odehrát všechna dlužná představení z minulé sezony,“ přislíbil Dohnal.