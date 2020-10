Dle slov ředitele divadla Petra Dohnala zůstanou však i přes negativní výsledek v karanténě až do soboty. Pokud vše dopadne dobře, budou v sobotu uvolnění a provoz bude dál pokračovat podle plánu. Chod divadla kvůli tomu není výrazně omezený, ale došlo ke změnám v programu.

„Zatím provoz běží a my máme to štěstí, že máme velkou základnu předplatitelů, u kterých nevadí že měníme tituly a zatím se nám daří plnit, co jsme jim slíbili. Žádný zásadní skluz nemáme,“ informoval Dohnal. Tento týden plánovaná představení nahradí komedie Sherlock v nesnázích, již hrají herci, kteří nebyli s nakaženou osobou v kontaktu.

(apo)