„Mými hosty tentokrát nebudou herci našeho souboru, ale manželé Hanušovi, kteří u nás právě připravují inscenaci Pan Kaplan má třídu rád. Možná je to pro mnohé překvapení, protože ještě donedávna jsme inzerovali, že u nás nastudují titul U Hitlerů v kuchyni. Goldflamovu černou komedii jsme připravovali v jisté době, začali ji zkoušet a korepetovat písně, ale zaskočila nás koronavirová pandemie a hru jsme odložili. Když jsme se k ní teď na začátku sezóny chtěli vrátit, ukázalo se, že její ostré tóny se s hrozbou rozšíření válečného konfliktu zdají ostřejší, že humor víc mrazí, než rozesmává. A tak jsme se rozhodli udělat změnu a uvést laskavou i dojemnou komedii s písněmi a tanci Pan Kaplan má třídu rád,“ vysvětlila dramaturgyně Jana Uherová.

Miroslava Hanuše jistě není třeba představovat, většina diváků ho zná nejen z divadelních prken, ale také z televize a filmu. „Navíc s Divadlem v Dlouhé často účinkoval v komediích na našem GRAND Festivalu smíchu,,“ připomněla Uherová.

Jana Hanušová je tanečnice, choreografka, bývalá pedagožka DAMU, která v současné době pracuje i jako pečovatelka v charitě. „Vždy usměvavá Jana je vzácná žena plná energie a laskavosti. Mnohokrát se divím, co všechno dokáže a čemu všemu se věnuje. Svoje zážitky z pečovatelské služby vepsala do knihy Rádio v mrazáku, která nedávno vyšla. Jestli se to povede, prvních pár výtisků budeme moci nabídnout i na našem setkání,“ slibuje Uherová