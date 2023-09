Oblíbený pardubický herec Ladislav Špiner bude ve čtvrtek hostem talk show Bez kostýmu. Pro diváky má připravené i jedno překvapení.

Ladislav Špiner coby nezapomenutelný Amadeus (s Josefem Vránou) v roce 2010. | Foto: Michal Klíma

Zábavné diskusní večery s herci pořádá Východočeské divadlo Pardubice už šestou sezonu. Talk show Bez kostýmu aneb Povídání z herecké šatny připravuje a moderuje dramaturgyně Grand Festivalu smíchu Jana Uherová, která si do dalšího dílu svého pořadu pozvala jednoho z nejpopulárnějších pardubických herců Ladislava Špinera. Neformální beseda se uskuteční ve čtvrtek 21. září od 19 hodin na Malé scéně ve dvoře.

„Láďa se letos už potřinácté stal divácky nejoblíbenějším členem našeho souboru," přiblížila svého hosta Jana Uherová. „Jeho mnohaletý úspěch je dán především rolemi, které ztvárnil – myslím tím nejen Amadea, jenž přispěl k získání Ceny Thálie pro herce do 33 let v roce 2010, Mefista, Rasputina, Jaga, Kabaretiéra v Cabaretu či Johnnyho Smrt v Makropulos musical, ale i všechny ostatní dramatické či komediální role i menší roličky, ve kterých je Láďa prostě nepřehlédnutelný. Na jevišti na sebe umí strhnout pozornost, jeho energie je nakažlivá,“ dodala Uherová.

Diváky čeká i jedno překvapení, Ladislav Špiner si k sobě přizval svého kamaráda, známého hokejistu, jehož jméno bude odtajněno až během večera.

Ladislav Špiner pochází z Ústí nad Labem, hereckou školu vystudoval v Praze, poté pět let působil ve Slezském divadle v Opavě a tři roky hrál v Moravském divadle Olomouc. „V našem divadle působí od roku 2007 a dá se říct, že se tady už definitivně zabydlel, zapustil kořeny. Založil zde rodinu, s herečkou Petrou Janečkovou vychovávají dceru Karolínu, která se už taky objevila v několika našich inscenacích. Takže jedním z okruhů otázek a odpovědí bude na téma Pardubice – moje město. Jak se město proměnilo za posledních dvacet let, co má Láďa v Pardubicích rád, kam chodí za zábavou, kam odpočívat, zda si zde našel přátele i mimo divadlo, čímž se dostaneme i ke slibovanému tajnému hostu, pardubické sportovní superhvězdě,“ uvedla dramaturgyně Jana Uherová.