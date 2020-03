„Název Komu patří jazz… jsme si vypůjčili od českého básníka Ivana Diviše, který jako další svobodomyslní umělci v tehdy potemnělé východní Evropě dychtivě rezonoval ve své tvorbě muzikou a poezií, potažmo literaturou vůbec, která přicházela ze země za Velkou louží,“ říká Jiří Šlupka Svěrák.

„Během večera si připomeneme Jacka Kerouaca, Allena Ginsberga, Gregory Corsa, Lawrence Ferlinghettiho, Kenetha Rexrotha a z žen Dianu di Prima. Jistě by tam patřili i další, třeba Gary Snyder, nebo třeba i čeští autoři Václav Hrabě, Jan Zábrana či Vladimíra Čerepková. Ale to by se nám pořad příliš nafoukl a byla by to pro posluchače asi moc velká zátěž, protože vnímat tyhle texty, které občas šokují a provokují svou upřímností a kritičností, není vždy úplně jednoduché,“ dodal Jiří Šlupka Svěrák.

Společně s autory pořadu v něm budou účinkovat herci Martina Sikorová a Josef Láska. Premiéra se uskuteční od 19 hodin.