Veselohru z hereckého prostředí divadlo nastudovalo už v březnu, koronavirová pandemie ji však již nedovolila uvést v premiéře před diváky. Premiéroví abonenti inscenaci uvidí až 3. října.

Hru amerického dramatika Kena Ludwiga nazkoušela režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová. V brilantní hře z prostředí tajemné usedlosti na samotě hlavní role ztvárňují Jan Musil a Jindra Janoušková. „Proslulý americký herec William Gillette, legendární představitel divadelního Sherlocka Holmese, pořádá ve svém novém sídle na Štědrý den večírek s kolegy. Prostřednictvím seance na něm chce zjistit, kdo po něm při posledním představení vystřelil a kdo zavraždil vrátného v divadle. Jeho důmyslná venkovská usedlost je plná nevídaných technických vynálezů, které mu pátrání usnadňují někdy více a někdy méně. Skvěle napsaná komedie hýří situačními vtipy, a přitom nepřestává být napínavá díky překvapivým odhalením a novým zápletkám,“ prozradila dramaturgyně Jana Pithartová.

Původní verze Sherlocka v nesnázích v originále The Game’s Afoot se odehrává v Americe, režisérka se však rozhodla děj přesunout do Velké Británie. „Ludwig si ve své hře utahuje z Američanů, kteří si v rámci snobské velkoleposti hrají na Brity. Jenže tohle téma by u nás nefungovalo, není nám vlastní. A když se z textu vyškrtalo, stále „zbyla“ komediální detektivka, humorná parafráze filmů s Herculem Poirotem, které všichni známe a milujeme. A to mi přišlo dostačující pro krásnou práci a snad i inscenaci,“ vysvětila Janka Ryšánek Schmiedtová.

Vzhledem k dalšímu rozvolnění podmínek divadelních produkcí divadlo k plánovaným reprízám komedií Sherlock v nesnázích (čt 11. 6.) a Normální debil (st 24. 6.) přidalo ještě Shirley Valentine se Simonou Stašovou (út 16. 6.), derniéru Tančírny (čt 25. 6.), besedu s J. Duškem a hosty Putovní DUŠE „K“ (út 30. 6.) a mimořádnou předpremiéru Pochyb (út 23. 6.). Pro velký zájem jsou na venkovní scéně na Kunětické hoře přidáni Tři veteráni, a to ve středu 1. července.