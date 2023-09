Východočeské divadlo Pardubice (VČD) zahájilo již svou 114. sezonu. Diváci se mohou těšit na sedm premiér, pět se uskuteční v budově Městského divadla, jedna na Malé scéně ve dvoře a poslední premiéra se odehraje na Kunětické hoře.

Členem souboru Východočeského divadla Pardubice se stal Štěpán Pospíšil, který se divákům už představil v Maryše v úloze Francka. | Foto: Michal Hančovský

„Novou divadelní sezonu jsme zahájili 28. srpna, kdy se režisér Marek David poprvé sešel s hereckým týmem chystané inscenace Orlando, která bude první novinkou sezony. Premiéra se uskuteční 7. října na Malé scéně ve dvoře. Text tragikomické grotesky, zkoumající odvěkou lidskou touhu po silných prožitcích, vznikl na základě stejnojmenného románu Virginie Woolfové. Fiktivní životopis mladého šlechtice pro pardubické jeviště adaptoval sám režisér, který první čtenou zkoušku uspořádal netradičně v prostorách pardubického zámku," informoval mluvčí divadla Radek Smetana.

Průkopník aviatiky

V plném proudu už jsou také přípravy druhé novinky - muzikálu Do nebes!, který hravou formou líčí šťastnou část života českého průkopníka aviatiky, pardubického rodáka Jana Kašpara. "Libreto napsal muzikálový režisér, choreograf a dramatik Radek Balaš, jenž je rovněž režisérem inscenace. Hudbu složil jeho dlouholetý spolutvůrce Ondřej Brousek, herec a skladatel, člen kapely Monkey Business. Nový autorský muzikál bude mít premiéru 28. října v Městském divadle," uvedl Smetana.

Premiéry 114. sezony VČD

V. Woolfová – M. David a kol. / ORLANDO

Premiéra 7. října 2023 na Malé scéně ve dvoře

O. Brousek – R. Balaš / DO NEBES!

Premiéra 28. října 2023 v Městském divadle

P. Abraham / BLÁZINEC BOŽÍ

Premiéra 16. prosince 2023 v Městském divadle

L. von Trier / KDO JE TADY ŘEDITEL?

Premiéra 24. února 2024 v Městském divadle

Ch. M. Dunford – L. Genova / POŘÁD JSEM TO JÁ

Premiéra 13. dubna 2024 v Městském divadle

Ö. von Horváth / DON JUAN SE VRACÍ Z VÁLKY

Premiéra 4. května 2024 v Městském divadle

J. Just – H. Bočan / S ČERTY NEJSOU ŽERTY

Premiéra 22. června 2024 na Kunětické hoře

Do konce roku pak divadlo uvede ještě jednu novou inscenaci s názvem Blázinec boží. "Hru napsal Petr Abraham na motivy románu Heinricha Manna Mládí krále Jindřicha IV., v němž se pojí historiografie s dobrodružnou i psychologickou literaturou. Napínavou formou líčí příběh panovníka, který je historiky označován za jednoho z prvních humanistů. Jindřich IV. se jím stal, navzdory tomu, jak trnitá a křivolaká byla jeho cesta k moci, na níž byl zásadním milníkem jeden z největších masakrů v dějinách Francie – Bartolomějská noc," sdělila dramaturgyně divadla Jana Pithartová s tím, že inscenaci nastuduje kmenový režisér VČD Petr Novotný.

V příštím roce přijde řada na komedii Kdo je tady ředitel?, která vznikla podle známého filmu režiséra Larse von Triera a v českých divadlech se stala populární součástí repertoáru. "Příběh ředitele mezinárodní IT firmy, který se vydává za řadového zaměstnance, aby se vyhnul personálním konfliktům, a v rozhodující chvíli nevyhnutelné konfrontace za sebe „nasadí“ anonymního nezaměstnaného herce, je znám ze stejnojmenného filmu. K inscenování na našem jevišti si text vybrala režisérka Aminata Keita," řekla Pithartová.

Bez patosu

Režisérka úspěšných pardubických inscenací Mikve či Žítkovské bohyně Kateřina Dušková tentokrát publiku představí adaptaci bestselleru americké neuroložky a spisovatelky Lisy Genova, který u nás vyšel pod názvem Ještě jsem to já. "Hlavní postavou je šťastná žena středního věku, matka dvou dospělých dětí, žijící s milujícím manželem, světově uznávaná psycholožka, které je na vrcholu úspěšné kariéry diagnostikována časná Alzheimerova choroba. V té chvíli začíná statečný a dojemný boj jí samotné i jejích nejbližších o zachování důstojnosti a životních hodnot. Autorka ho líčí citlivě, ale bez patosu, s překvapivou a inspirující lehkostí. Příběh byl také zfilmován a herečka Julianne Moore dostala za ztvárnění hlavní role několik významných cen včetně Oscara a Zlatého globu," popsala dramaturgyně.

Poprvé bude ve VČD jako režisér hostovat umělecký šéf pražského Švandova divadla Martin Františák. Nastuduje hru Ödona von Horvátha Don Juan se vrací z války. "Hra je kabaretem scén ze světa, který vstává z popela. Ze světa, v němž se z obchodů staly zastavárny, z hotelů nevěstince, z domovů příbytky podnájemníků. Z vdaných žen vdovy, z nevěst nevěstky, z mužů náhrobky. Ale jeden muž se z války vrací. Je raněný a nemocný, ale dychtivý touhou najít dávnou lásku, kterou zradil," prozradila Pithartová.

Čerti na Kuňce

Po Třech veteránech se pardubické divadlo rozhodlo převést na letní scénu pod hradem Kunětická hora další oblíbenou pohádku S čerty nejsou žerty, mnohé hlášky z filmové verze s Vladimírem Dlouhým a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích zlidověly. "Stejnojmenný film, který roku 1984 natočil Hynek Bočan na motivy pohádek Boženy Němcové Čertův švagr a O Nesytovi, se zařadil do zlatého fondu české pohádkové kinematografie a neztrácí svou popularitu dodnes," dodal Smetana. Inscenaci na Kunětické hoře bude režírovat Petr Novotný.

Do nové sezony vstupuje VČD s jednou hereckou posilou, členem souboru se stal Štěpán Pospíšil, který se divákům už představil v Maryše v úloze Francka.