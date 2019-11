Masterboy je německá eurodance skupina založená na počátku 90. let, která dosáhla pozoruhodného úspěchu v Evropě, Asii, Oceánii a Jižní Americe v jejich domovině. Mezi její největší hity patří skladby Feel the Heat of the Night nebo Generation of Love.

Captain Jack je německé hudební duo, které dosáhlo největšího úspěchu v druhé polovině devadesátých let dvacátého století. Captain Jack produkovali skladby v hudebním stylu eurodance. V Pardubicích určitě zazní Iko Iko, In the Army Now nebo Dream a Dream.

2 Brothers on the 4th Floor je nizozemská hudební skupina, kterou v roce 1990 vytvořili bratři Martin a Bobby Boer. Skupina měla úspěch v mnoha zemích s těmito skladbami Dreams, Never Alone či Come Take My Hand. Přijďte si na tyto hity zavzpomínat do pardubického Ideonu 15. listopadu.

Lístek na „We love 90“ stojí 690 korun. Vstupenky pořídíte na www.ticketportal.cz.