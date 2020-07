V pátek 17. července vystoupí v areálu Pardubického pivovaru Tři sestry. Letos kapela oslavuje 35 let od svého vzniku. Frontman skupiny Lou Fanánek Hagen se představí v pivovaru již podesáté.

„Díky uvolnění nařízení vlády je možné opět pořádat větší koncerty a my jsme rádi, že můžeme zachovat tuto tradici," uvedl David Kantor z pořadatelské agentury. Lou Fanánek Hagen není jen hlavním zpěvákem, ale také textařem kapely Tři sestry. K této skupině také patří další členové: Veronika Borovková, Tomáš Doležal a další. Tři sestry se žánrově ladí spíše na punk a rock. Často se v jejich písních objevují texty s hospodskou tématikou.

"Skupina Tři sestry si opět připravila velkolepou pódiovou show s dvouhodinovým vystoupením. V areálu se opět rozezní písně z alb Na Kovárně to je náraz nebo Lihovka a samozřejmě zazní i tradiční hity, jako je Zelená, Mexiko, Život je takovej nebo Modlitba pro partu," dodal pořadatel.

Jako svého hosta přiveze kapela Tři sestry do Pardubického pivovaru další skupinu, a to Doctor PP. Areál pivovaru bude otevřen od 17:30 hodin. Koncert začne v 18:30 hodin. V případě nepříznivého počasí bude část areálu zastřešena. Vstupenky si můžete zakoupit na www.ticketstream.cz nebo prodejnách Pivovarka. Cena vstupenky v předprodeji je 490 Kč, na místě pak bude vstupenka za 550 Kč.

Hudební mlýny: UDG a David Koller

Hudbou ožijí i pardubické mlýny. ,,Už vás nebaví se koukat na své oblíbené interprety jen na internetu? Chcete je vidět naživo? My taky! Některé z nich vám ve spolupráci s Majáles Pardubice přivezeme do Pardubic do Automatických mlýnů. Party bude," řekli pořadatelé. A neslibují jen tak to větru. V pátek večer v mlýnech od 20 hodin koncertuje skupina UDG, s předskokanem Trocha Klidu. Areál se otevře již v 18 hodin. Vstupenky za 300 Kč jsou v předprodeji na www.xticket.cz. Kapacita je omezená.

Sobota v mlýnech patří zpěvákovi Davidu Kollerovi s jeho skupinou. Začátek koncertu je ve 20 hodin, cena vstupenky 550 Kč.