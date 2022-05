S hudebníky se předběžně domluvili na následující ročník, ale ani ten se nemohl uskutečnit. „Letošní program jsme proto připravovali úplně od začátku. Nejdříve jsme oslovili původní kapely, ale u některých se změnily cenové požadavky, jiné třeba už na festivalech nehrají,“ konstatoval Mayer.

Brány areálu u koupaliště na Cihelně se v pátek otevřou v pravé poledne. Program na hlavním pódiu o hodinu později odstartuje účastník první řady SuperStar Julian Záhorovský, který z Pardubic pochází. A u mikrofonu, kytar a bicí se vystřídají i další domácí jména, jako jsou Ready Kirken, Sabrage nebo Vypsaná fiXa.

Kusy radosti

„Těšíme se, jak to jen jde. Je to doma a ještě venku, to je prostě nejlepší kombinace. Máme novou desku Kusy radosti, takže z ní určitě něco zahrajeme. Ale dojde i na nejznámější pecky,“ slíbil frontman Vypsané fiXy Michal „Márdi“ Mareda.

Na pódiu se v pátek objeví také Kapitán Demo, Mirai, Divokej Bill nebo Mig 21.

V sobotu bude areál vítat návštěvníky už od 10 hodin dopoledne. Zahraje například Lenny, Michal Hrůza, Mňága a Žďorp, Horkýže Slíže či No Name. „Na východním Slovensku právě panuje nádherné počasí a skvělá atmosféra. Věřím tomu, že něco podobného zažijeme i na majálesu v Pardubicích. Těšíme se,“ vzkázal Igor Timko z kapely No Name.

Prostor dostanou i regionální skupiny jako Plující, B1nary a eNDee. „Chceme jim pomoci dostat se do širšího povědomí fanoušků a dát jim možnost zkusit si zahrát na velkém pódiu,“ řekl Mayer.

Festival uzavřou kapely UDG a Wohnout se svým Svazem českých bohémů.

Oba dny se bude hrát i na třetím, menším pódiu, které bude patřit dýdžejům. Za mixážním pultem se předvedou třeba Chris Sadler, Michael Burian nebo Angry Beats.

Platby přes čip

Stejně jako na posledním ročníku budou veškeré platby v areálu bezhotovostní. Návštěvníci při vstupu dostanou náramek s čipem, na který si dobijí kredit. Tím pak budou platit u všech stánků. „Fungovalo to dobře, doba si to žádá. Stánkaři nemusí mít rozměněno, je to jednodušší při inventurách a lidé nemusí mít plnou peněženku hotovosti,“ uvedl Mayer.

Organizátoři počítají i s vratnými kelímky, které už jsou klasikou velkých festivalů.

Páteční program:



Barth Stage

13:00 Julian Záhorovský

15:00 Vypsaná fiXa

17:00 Kapitán Demo

19:00 Ben Cristovao

21:00 Divokej Bill

23:00 Mirai



Enteria Stage

14:00 Kevin

16:00 Kali

18:00 Ready Kirken

20:00 Sabrage

22:00 Mig 21



Trinity Stage:

16:00 Keri

17:00 Michal Pesina

18:00 Tokátko

19:00 Chris Sadler

20:00 Michael Burian

21:00 Richard Reynolds

22:00 Matamar

23:00 Mio & Junior



Sobotní program:

Barth Stage

11:00 B1nary

13:00 No Name

15:00 Atmo Music

17:00 Lenny

19:00 Horkýže Slíže

21:00 Mydy

23:00 Wohnout



Enteria Stage

12:00 Plující

14:00 Michal Hrůza

16:00 Dukla vozovna

18:00 eNDee

20:00 Mňága a Žďorp

22:00 UDG



Trinity Stage:

15:00 Bocian

16:00 Franta Babka

17:00 Sedliv

18:00 WHKRS

19:00 Denis Weisz

20:00 Angry Beats

21:00 Brian

22:00 Manene

23:00 Tigi