"Posledni koncert ve Žluťáku byl čistý masakr, tak předpokládám, že to bude minimálně tak dobrý jako posledně," nechal se slyšet Fido z Fast Food Orchestra a jeho souputník Vojtaano jenom přikyvuje: "Do Žlutýho Psa se vždycky rád vracím. Ať s kytarou nebo se standupem. Tentokrát to ale bude ještě větší kotel, protože s kapelou jsem do Pardubic ještě nezavítal. Když je tou kapelou navíc legendární Fast Food Orchestra, máte se fakt na co těšit!" zve na koncert.