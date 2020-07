„Koronavirová opatření a probíhající rekonstrukce zámku přípravu festivalu zdržely a zkomplikovaly, ale nakonec se nám podařilo připravit opravdu povedený program nabitý skvělými hrami. Jediné, co musíme oželet, je doprovodný program v parkánu,“ uvedl Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které 5. ročník festivalu společně se spolkem naEx pořádá. „Tradičně nabídneme představení od 21 hodin na velkém nádvoří. Novinkou je scéna šapito na prvním rondelu zámeckých valů, která bude hostit představení od 18 hodin,“ dodal Libánek.

To nejlepší z profesionálního i amatérského divadla

Na open air festivalu diváky opět čeká to nejlepší z amatérského i profesionálního divadla. Pernštejnlove má jednotnou dramaturgickou linku. „Zaměřujeme se na lásku a vztahy ve všech podobách a sázíme hlavně na kvalitu. Nevyhýbáme se přitom žádnému žánru či náročnějším produkcím. Přivítáme inscenace oceněné na soutěžních přehlídkách a divadelní projekty, které jsou na českých jevištích hitem už několik let,“ říká dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová.

Festival zahájí autorská mafiánská opera Il Congelatore – Zmrazovač v podání pražského Divadla Ad Hoc. Muzikál je plný napětí a morálních dilemat prošpikovaných hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavalla, Bizeta a dalších mistrů. Romance a akce, živý orchestr, mrtvé mrtvoly. Invenční a vtipnou hudební komedii uvidí diváci na zámeckém nádvoří v úterý 28. července 2020 od 21 hodin při zahájení festivalu.

Ve středu 29. července 2020 od 18 hodin se v šapito na prvním rondelu zámeckých valů odehraje jeden z nejžádanějších titulů Divadla Tramtarie Olomouc. Kabaret nahatý Shakespeare nabídne pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii.

„Jsme nesmírně rádi, že se nám po dvouletém jednání podařilo získat pro náš festival inscenaci Oskar a růžová paní v podání Jana Sklenáře a Martiny Eliášové, herců Klicperova divadla v Hradci Králové. Budou divákům vyprávět příběh desetiletého Oskara a jeho pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, který zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život,“ uvedla dramaturgyně Kateřina Fikejzová Prouzová. Hraje se ve středu 29. července 2020 od 21 hodin na zámeckém nádvoří.

Z Karlových Varů do Pardubic dorazí Divadelní studio D3 s hořkosladkou komedií o manželství Tři verze života. Dva manželské páry. Jeden z nich přichází na večeři ke druhému, ale přichází o den dřív, než bylo domluveno. Hru o touze po tom, co nemáme, ale chceme a nikdy nemůžeme mít, uvede festival ve čtvrtek 30. července 2020 od 18 hodin v šapito.

Slovenský soubor Divadlo Commedia baví svými komediemi diváky napříč celým bývalým Československem. Konečně se zastaví i v Pardubicích. Ve čtvrtek 30. července 2020 od 21 hodin si diváci na zámeckém nádvoří vychutnají celosvětově známý satirický příběh Don Quichot a Sancho Pancha v originální verzi neméně originálního souboru.

Skvělá autorská situační komedie, která se letos stala suverénním vítězem soutěžní přehlídky v Červeném Kostelci, to je Haló a soubor U.F.O. (Unie ftipných osobností) z Týniště nad Orlicí. Lumír má prosperující podnik, peníze a krásnou mladou ženu. A také chamtivou bývalku, natvrdlého syna a stále tíživější pocit, že až tu jednou nebude, nikdo si na něj nevzpomene. Na programu je v pátek 31. července 2020 od 18 hodin v šapito.

Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí… co? Kdo nechce vzplanout, nesmí do lesa! Známý pražský soubor Geisslers Hofcomoedianten propojuje moderní umění se starým, komické s tragickým, vznešené s přízemním. V pátek 31. července 2020 ve 21 hodin přiveze na zámecké nádvoří erotickou němohru V borůvčí. Diváci se mohou těšit na moderní, komediální, vizuálně působivé a velmi hudební divadlo.

„V sobotu 1. 8. 2020 od 18 hodin v šapito pro vás máme Představení (rande) naslepo. Neprozradíme, kdo bude hrát, ani co to bude za titul. Takové divadelní rande naslepo. Berte to od nás jako dárek k 5. výročí festivalu o lásce a vztazích,“ pozvala Kateřina Fikejzová Prouzová.

Divadlo bez zákulisí Sokolov uvede v sobotu 1. srpna 2020 od 21 hodin hořkou komedii nazvanou Tlustý prase. Mladý, úspěšný Tom se na obědě setká s Helenou. Zatímco on je IN, ona je … tlustá jako prase. Je tak jiná než dívky v jeho světě, že se do ní zamiluje. Láska je slepá, ale Tomovo okolí, Carter a Jeannie, ne. Jak dopadne střet světa IN a OUT?

Vstupenky jsou v prodeji v síti sms ticket a v Infocentru Pardubice.