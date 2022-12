„Letos jsme festival kvůli covidu posouvali až na květen. Chtěli jsme se vrátit k lednovému termínu, ale nechtěli jsme dopustit, abychom se dostali do stejné situace jako naposledy. Březen už nám připadal bezpečnější. Ale pokud se z covidu stane obyčejná chřipka, další rok se vrátíme k obvyklému termínu na přelomu ledna a února,“ vysvětlila termínovou změnu dramaturgyně festivalu Jana Uherová.

Sedm nejlepších

Ta tentokrát vybírala ze zhruba 35 inscenací, z nichž nakonec vyšlo sedm nejlepších, které budou mít možnost soutěžit o titul Komedie roku. Domácí soubor se festivalu zúčastní s politickou satirou Mimo záznam. „Tato hra byla napsána přímo pro náš soubor. Ceníme si, že jsme schopni autorského divadla, proto jsme se rozhodli tuto komedii nasadit,“ poznamenala dramaturgyně soutěžní přehlídky.

Diváci budou mít možnost spatřit hned tři populární pražské soubory. S komedií Luigiho Pirandella Každý má svou pravdu festival zahájí Dejvické divadlo. „Pokud v Dejvicích nazkouší komedii, tak se je snažíme pozvat, diváci si je oblíbili. I kdyby v nové komedii nehráli tahouni jako Ivan Trojan, tak je to stylově čistá inscenace. Je to půvabně udělané, dobovou atmosférou to připomíná italský neorealismus ve filmu,“ sdělila Uherová.

Stálým hostem festivalu je i Divadlo v Dlouhé. Žánr komedie tam úspěšně dlouhá léta rozvíjí především režisérka Hana Burešová. „Trochu jiný druh divadla dělá režijní duo SKUTR. S činoherním souborem připravili Mozartovu operu Kouzelná flétna. Herci předvádí neuvěřitelné pěvecké výkony, ale zároveň celá inscenace odkazuje na současnost a je plná nadsázky,“ popsala Uherová.

Návrat Činoherního klubu

Činoherní klub se soutěže poprvé zúčastnil až letos a jeho inscenace Ošklivec posbírala hned čtyři ceny. Úspěch bude moci tato pražská scéna zopakovat i v roce následujícím. „Moderní komedie Večer na psích dostizích pojednává o velmi vážných věcech s humorem, který ale není úplně úlevný. Je to inscenace plná drsného humoru, velkou devízou je souhra pětice herců, kteří se na jevišti objeví,“ řekla pardubická dramaturgyně.

Po dlouhé době se v Pardubicích představí Divadlo J. K. Tyla z Plzně. „V prvních ročnících festivalu se Plzeň účastnila každý rok. Zellerova Pravda je konverzační komedie, která přináší překvapení. Inscenace je postavena na skvělých hereckých výkonech,“ uvedla dramaturgyně s tím, že se divákům představí i bývalá členka pardubického souboru Jana Ondrušková.

Soutěže o festivalové ceny se zúčastní také Komorní scéna Aréna z Ostravy. Režisér Petr Svojtka tam nastudoval českou klasiku Naši furianti. „Rozhodli se tu hru inscenovat v celé šíři. Museli si tak pozvat hosty z jiných ostravských divadel. Pro tamní diváky to má přidanou hodnotu, že furiantství lidí na vesnici se částečně přenáší i do rivality mezi herci,“ konstatovala Uherová.

Sázkou na jistotu je třeskutá komedie s názvem Hra, která se zvrtla, s níž se zúčastní Divadlo F. X. Šaldy z Liberce. Právě tento titul sev podání kladenského divadla stal vítězem předcovidového ročníku a získal ocenění Komedie roku 2019.