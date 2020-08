Festivalu podle organizátorů přálo nejen mimořádně teplé a suché počasí, ale také diváci – řada představení byla vyprodána. „Za letošní dramaturgii jsme si vyslechli od diváků řadu milých pochval, spokojení byli i s plynulou organizací bez front,“ shrnul letošní ročník Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které festival společně se spolkem NaEx pořádá.

Poprvé za dobu trvání festivalu usedli diváci do šapito na zámeckých valech. „Trochu jsme měli strach, zda nebude pod plachtou velké vedro nebo jestli nebude do produkce zasahovat venkovní ruch. Nic takového se nestalo a s šapito určitě počítáme i příští rok,“ řekl o scéně na prvním rondelu Tomáš Libánek. Poprvé pořadatelé zařadili do programu také tzv. představení naslepo – divákům neřekli, co je čeká. „Příjemně nás překvapilo, že to publikum neodradilo a šlo do toho s námi,“ řekla dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová Prouzová. V zaplněném šapito je pak čekal lehce nekorektní stand-up Děláme to ve třech. Pořadatelé doufají, že příští rok budou moci festivalu opět připravit i plnohodnotný doprovodný program plný koncertů a netradičních divadel.