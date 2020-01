„Do prodeje jdou nyní jak cykly večerních abonentních řad, tak cyklus koncertů pro děti a jejich rodiče. Stávající abonenti mají možnost si svá místa obnovit až do 20. ledna,“ uvedla tisková mluvčí KFP Tereza Břízová.

Předplatitele večerních cyklů A, B a C čekají v této sezoně celkem čtyři koncerty klasické hudby. Posluchači se můžou těšit na koncerty Zpátky doma!, 4+1 = KFP+BSQ, Znovu Vídeň a Slavíme s Ludwigem. Cena předplatného začíná na 540 korunách. Nedělní matiné pro děti a rodiče s podtitulem O čem nám vypráví hudba patří k nejoblíbenějším hudebním pořadům v nabídce pardubické filharmonie.

Letos jsou v plánu pro dětské posluchače ve věku přibližně od 5 do 13 let celkem tři koncerty: Strašidla v hudbě v březnu, Sladkosti v hudbě v dubnu a Slavnosti v hudbě v květnu. Dospělí koupí abonentku za 540 korun, děti za 240 korun. Vůbec poprvé nabízí filharmonie koupit abonmá online na www.kfpar.cz. Ale zůstává i možnost zajít si pro vstupenky do kanceláře Komorní filharmonie Pardubice v Domě hudby.