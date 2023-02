„O naši přehlídku je díky profesionálnímu zázemí, přátelské atmosféře a kvalitní porotě tradičně velký zájem. Dokonce musíme z kapacitních důvodů soubory i odmítat. Přesto se letos do programu dostaly některé, které budou na festivalu hrát poprvé – jsou to Divadlo v Roztocké z Jilemnice, spolek Divadla trochu z Nové Vsi nebo DS při TJ Sokol Předměřice nad Labem. Novým souborům se snažíme dávat příležitost, aby představily svou tvorbu vedle známějších divadel,“ vysvětluje zájem o kostelecký festival Kateřina Fikejzová Prouzová z Centra uměleckých aktivit, které je hlavním pořadatelem přehlídky.

Již sto let se v jaroměřském Boučkově divadle hraje loutkové divadlo

Festival v Červeném Kostelci se už tradičně koná v sále Divadla J. K. Tyla. Do několikadenního programu přehlídky se mohou hlásit amatérské soubory z celé České republiky. Přednost mají ovšem regionální divadelní spolky, které se mohou pochlubit jak dlouholetou tradicí, tak i kvalitou jejich inscenací. K nejoblíbenějším patří třeba jaroměřský Divadelní spolek Vrchlický, který do Kostelce přiveze Čapkovu Matku v režii Stanislavy Glembek, místní soubor uvede hru D. Lindsay-Abaira Králičí nora, za kterou její autor obdržel Pulitzerovu cenu v roce 2006. Komedii Revizor tentokrát vybrali Krocani v troubě – divadelní spolek ZUŠ Dobruška. Drsný irský humor slibuje Mrzák Inishmaanský současného dramatika a režiséra Martina McDonagha. V programu se objeví i méně uváděná hra Václava Havla Ztížená možnost soustředění v podání jilemnického Divadla v Roztocké.

Kdo zasedne v porotě?

Předsedou letošního ročníku bude pedagog brněnské JAMU a režisér Aleš Bergman. Vedle něj zasedne profesor Jakub Korčák a režisér z pražské DAMU. O rozbory textů se postará dramaturgyně karlovarského divadla Petra Richter Kohutová. Hlasovou úroveň herců zhodnotí pedagožka DAMU Regina Szymiková.

V publiku zasednou jak místní milovníci divadla, ale také další divadelníci, kterým jde hlavně o vzájemné setkání, porovnání své úrovně a samozřejmě i o podporu svých oblíbených souborů.

FOTO: „Strýček Harry“. Náchodská divadelní scéna chystá premiéru nové komedie

„V Divadle J. K. Tyla to vždy čtyři dny hučí jako v úle. Červenokostelecké publikum je skvělé. Plní hlediště i na dopolední představení. Diváci pokaždé živě diskutují o tom, co právě viděli a lektorský sbor se snaží motivovat divadelníky do další práce. Často se debatuje až do brzkých ranních hodin. O přespolní divadelníky se báječně stará místní soubor. Všichni se tu cítí jako doma,“ s nadšením popisuje atmosféru festivalu Fikejzová Prouzová.

Po čtyřdenním intenzivním maratonu představení bude v neděli vyhlášen vítěz, který postoupí do celorepublikové přehlídky ve Volyni. Který to letos bude, se tedy musíme nechat překvapit.

26. ročník červenokostelecké přehlídky pořádají Centrum uměleckých aktivit, Volné sdružení východočeských divadelníků, Městské kulturní středisko Červený Kostelec a Divadelní soubor NA TAHU s finanční podporou Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

PROGRAM



čtvrtek 16. února

10:00 / DS Krocani v troubě, ZUŠ Dobruška / N. V. Gogol: Revizor

15:00 / Divadlo v Roztocké, Jilemnice / V. Havel: Ztížená možnost soustředění

19:00 / DS Zdobničan, Vamberk / R. Thomas: Past na osamělého muže



pátek 17. února

10:00 / spolek Divadla trochu, Nová Ves / Molière: Škola pro ženy

15:00 / DS při TJ Sokol Předměřice nad Labem / J. Beran: Nejlepší jsou studený

19:00 / DS Na tahu, Červený Kostelec / D. Lindsay-Abaire: Králičí nora



sobota 18. února

10:00 / Náchodská divadelní scéna / A. Herman: Strýček Harry

13:00 / NODIVSE, Nové Město nad Metují / N. de la Chesnay: Odsouzení Hostiny

16:00 / DS Kolár, Police nad Metují / M. McDonagh: Mrzák Inishmaanský

19:30 / Divadlo Exil, Pardubice / J. Musil Přejmenovaný: Útulek



neděle 19. února

10:00 / DS Vrchlický, Jaroměř / K. Čapek: Matka



Vstupenky na festivalová představení je možno koupit na stránkách Městského kulturního střediska KLUB.