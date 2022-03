Na Malé scéně ve dvoře uvede v pondělí od 19 hodin Východočeské divadlo Pardubice další díl oblíbené talk show s názvem Dveře dokořán. Hostem moderátorky Jany Uherové bude tentokrát kmenový režisér divadla Petr Novotný.

Režisér Petr Novotný | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Petr je s naším divadlem pevně spjat už přes dvacet let. Je to skvělý, zábavný a chytrý společník. Nerad vystupuje na veřejnosti, ale když už se to stane, tak to stojí za to,“ uvedla dramaturgyně Jana Uherová. Pořad bude možné sledovat také online na facebooku divadla.