Hudební festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu představí na Kunětické hoře. Osmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu láká na dvě velká pódia a největší české hvězdy. Areál pod Kuňkou rozezní Kabáti, No name, Wanastowi Vjecy, Anna K., Dymytry nebo Majk Spirit a další. V ceně sobotního lístku na festival je tradičně i vstup na hrad zdarma. Na dvoudenním hudebním festivalu ve stínu jedné z nejhezčích památek Pardubického kraje nebudou chybět vratné kelímky na pivo.

Hudební festival Hrady CZ se tento pátek a sobotu představí na dvou pódiích na Kunětické hoře s kapelami Kabát, Kryštof a Mirai | Foto: Hrady.cz

Tuzemská poprocková klasika zamíří pod hrad Kunětická hora. Podhradí se tak o víkendu promění v hudební arénu. Více než 15 interpretů a kapel se představí na dvou pódiích. Festival své brány otevře v pátek o půl čtvrté odpoledne.

Páteční program láká na koncert kapely Kryštof v čele s Richardem Krajčem, Anny K. či vystoupení Michala Hrůzy nebo kapely Gaia Mesiah.

Je to nešvar, říkají o dronech kasteláni zámků a hradů. Někteří volají po zákazu

V sobotu se areál otevře už v půl jedenácté dopoledne a louky s výhledem na hrad rozezní No Name, Dymytry, Tomáš Klus či Skyline. Vrcholem sobotní hradní tour bude rockový nářez od Kabátu nebo vystoupení Mirai.

„Pojďte přijet na Hrady. My tam už zase jdeme, máme to tam rádi. Těšíme se,“ láká své fanoušky Tomáš Klus se svou kapelou.

Oproti ostatním festivalům Hrady CZ spojují hudební zážitek s návštěvou jednotlivých hradních památek, na které je vstup k festivalové vstupence zdarma.„Jsme šťastni, že se do blízkosti dominanty rovinatého Pardubického kraje, hradu Kunětická hora, vracíme se dvěma velkými pódii a s nejnadupanějším programem v historii festivalu, kterému vévodí stálice české hudební scény,“ shodují se organizátoři festivalu Michal Šesták a Viktor Souček.

Zdroj: Youtube

Kromě hudby si návštěvníci budou moci užít doprovodný program.

Vznikne tu i basketbalové hřiště nebo soutěže o nejlepší masku či fotosoutěž.

Pořadatelé se snaží myslet na životní prostředí. Samozřejmostí se tak stávají vratné kelímky na pivo nebo koše na tříděný odpad. A tak i letos bude v areálu zavedeno pasivní třídění odpadů, zálohované vratné kelímky na pivo a v areálu návštěvníci najdou místa s označenými nádobami na tříděný odpad.

Je to nešvar, říkají o dronech kasteláni zámků a hradů. Někteří volají po zákazu

„Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1000 korun, na sobotu 1100 korun, permanentku na oba dny pak za 1750 korun. Na místě bude vstupné stát 1100 korun na pátek, 1200 korun na sobotu a permanentka 1900 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory,“ doplnila mluvčí festivalu Klára Bobková.

Ubytování, wifi i úschovna

Podhradí nabídne i komfortní ubytování. Návštěvníci si mohou připlatit za VIP kemp, ve kterém najdou postavený stan, karimatky i spacáky. Navíc, ten kdo si připlatí, může využít sprchy nebo splachovaní toalety. Nově lze také nocovat i ve dvouložnicových stanech pro čtyři osoby.

Festival nabídne i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Program festivalu



Pátek - 15:30 vstup do areálu



O2 Stage

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

18:15 - 19:15 Majk Spirit

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

23:15 - 00:30 Anna K.



Kooperativa Zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 23:00 Kryštof



Sobota - 10:30 vstup do areálu



Kooperativa Zelená stage

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

18:15 - 19:15 Dymytry

20:45 - 21:45 Mirai



O2 Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 No Name

17:00 - 18:00 Skyline

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 – 23:20 Kabát



DALŠÍ TERMÍNY A MÍSTA:: 28. - 29. 7. Švihov, 4. - 5. 8. Rožmberk nad Vltavou, 11. - 12. 8. Veveří, 18. - 19. 8. Hradec nad Moravicí, 25. - 26. 8. Bouzov, 1. – 2. 9. Bezděz