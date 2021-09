Vztahový thriller Venkov měl mít na Malé scéně ve dvoře Východočeského divadla Pardubice premiéru již loni na podzim. Jenže uzavření divadel na poslední chvíli znemožnilo hru anglického dramatika Martina Crimpa uvést. Premiéry se tak v režii Janusze Klimszy dočká až tuto sobotu od 19 hodin.

Inscenace Venkov | Foto: Josef Vostárek

„Venkov mě zaujal množstvím dějových obratů, je to pro mě znamení, že bude hra herecky i divácky vděčná. Osud postav je také velmi zajímavý. Není to lineární vyprávění, je to boj s osudem, který se nám v každé scéně jeví jinak,“ uvedl režisér Janusz Klimsza.