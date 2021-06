O vítězi rozhodne pouze redukovaná pětičlenná porota, zrušena byla také postupová kola a ze soutěžního víkendu je jednodenní soutěž. „Jsem rád, že se můžeme sejít prezenčně. Soutěž jsme z původního březnového termínu dvakrát přesouvali, protože jsme nechtěli jít cestou vyhodnocování nahrávek. Myslíme si, že v tomto případě je živý výkon s nahrávkou nesrovnatelný,“ vysvětlil ředitel soutěže František Machač.

Předsedou mezinárodní poroty bude Miloslav Gajdoš, pedagog kroměřížské konzervatoře a významný skladatel kontrabasového repertoáru. Zrušeny byly též doprovodné akce soutěže, jako například koncert vítězů. Mladí kontrabasisté ze základních uměleckých škol i jejich starší kolegové z konzervatoří a akademií budou v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích soutěžit v pěti kategoriích. První tři jsou určeny pro žáky ZUŠ, čtvrtá pro konzervatoristy do 4. ročníku a pátá pro všechny hráče do 30 let.