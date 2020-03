„Měli jsme mít spoustu koncertů, ale kvůli současné situaci je nemůžeme odehrát. Bylo nám to líto, tak jsme přemýšleli, co dělat a tohle nám přišlo jako dobré řešení,“ řekl frontman kapely Michal „Márdi“ Mareda.

Část skupiny se tak v neděli večer sešla v Ekocentru Paleta, před kamerou vystoupil zpěvák Mareda a bubeník Petr „Pítrs“ Martínek. „Vypadalo to, že budeme všichni, ale hrozba karantény přepsala plány těch z nás, kteří nebydlí v Pardubicích a zbylo jenom torzo, ale to nejlepší samozřejmě,“ objasnil Mareda, proč kapela nevystupuje celá.

Mějte dobrou náladu, vzkázali muzikanti

„Myslím, že už bychom mohli začít tento skvělý koncert, který se zapíše do dějin on-line přenosů. První píseň, kterou zahrajeme, věnujeme všem, kteří se na to přinutili dívat,“ řekl zpěvák, než se pustil do písně s názvem Měla krátkou ofinu.

Nechyběly ani hity jako 1982, Dezolát nebo Kostel, biohazard, McDonald.

„Mějte dobrou náladu,“ vyzval fanoušky ve spojitosti s poslední jmenovanou písní Márdi a sledující ji opravdu měli. Koncert zhlédly tisíce lidí a někteří přiznali, že ho měli puštěný v obýváku, v kuchyni nebo třeba v koupelně, zatímco si dopřávali horkou koupel.

„Jste nejlepší, díky za zlepšení nálady,“ poděkovala kapele Kristýna Krejcarová. „Není to veselá doba, ale i Lord Voldemort vypadal, že je neporazitelný a nakonec se rozpadl,“ rozloučil se s posluchači Mareda a přislíbil, že kapela opět zahraje v neděli.