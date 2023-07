Kulturní park přinese koncerty začínajících umělců, ale také promítání dokumentů a filmů na netradičních místech. Jeho součástí bude rozsvícení Srdce pro Václava Havla na Gočárově galerii.

Poslední srpnový den bude patřit koncertu písničkáře a skladatele Jaroslava Hutky v projektu Srdce pro Václava Havla. | Foto: archiv pořadatele

Kulturní park v Pardubicích začne v úterý 18. července. Přinese koncerty začínajících umělců, promítání dokumentů a filmů z regionální produkce. Jeho součásí bude také rozsvícení Srdce pro Václava Havla na Gočárově galerii v pardubických Automatických mlýnech.

V úterý 18. července ve 20.00 hodin otevře Kulturní park Pardubice zpěvák Kuba Kubín s kytaristou a zpěvákem Tomem Slánským koncertem s názvem Krev, pop a slzy. „Jsme to prostě kluci hudební, kteří svůj muzikální svět sdílí skrz sociální sít TikTok, kde jsme také mezi sebou navázali první kontakt a zjistili jsme, že nám to spolu celkem ladí," svěřili se muzikanti Kubín a Slánský. „Společně s Honzou Musilem produkujeme písničky, jak vlastní, tak převzaté. Ty si často upravujeme do vlastních aranží. Oba máme rádi staré hitovky a na koncertě vám přineseme přehled, podle našeho soudu, těch nejlepších interpretů jak z naší domácí, tak i světové popové scény. Večer bude tedy patřit Michaelovi Jacksonovi, Whitney Houston, Karlu Gottovi a dalším hudebním legendám. S muzikantskou skromností zařadíme do programu i naše písně,“ dodali.

Ve středu 19. července od 20.00 hodin v Bílém Kocouři na Pernštýnském náměstí vystoupí mladý umělec Martin Pytlík. „Jsem zapálený zpěvák, textař a do nutné míry kytarista a klavírista. Žánrově je můj vkus velmi rozmanitý, ale ve své hudební tvorbě se věnuji především spojení alt-rocku, r'n'b a trochu grunge," popsal sám sebe Martin Pytlík.

Kulturní park oživí ve středu i Pernštýnskou ulici v Pardubicích. Na jedné z mnohých tamních předzahrádek, v Bakla Café, vystoupí od 18 hodin Natálka a Martin Paurovi se svých repertoárem. Duo zpívá česky, anglicky, ale i francouzsky.

V pátek 21. července od 20 hodin první část Kulturního parku zakončí v baru Laputa v Pardubicích Frank Sinatra Quartet. Jde o jazzovou skupinu, která se zrodila z vášně pro hudbu minulého století. „Toto kvarteto vyniká svým unikátním složením - housle, kontrabas, kytara a bicí, což je možná netradiční pro jazzovou hudbu, ale o to více zajímavý zvuk dokáže těleso nabídnout. Repertoár se skládá z jazzových standardů především 30. až 60. let. Velkou oblibu má těleso v písních Franka Sinatry. Členy souboru jsou kontrabasista Jan Hrubeš, kytarista Jan Čonka, houslista Lukáš Demele a bubeník Tadeáš Macl," přiblížili pořadatelé Kulturního parku Pardubice.

Kulturní park pokračuje i v srpnu

Kulturní park Pardubice čeká na začátku srpna festival Festa Italiana v pardubické Prosekárně a projekt v Pasáži sv. Jána v centru Pardubic. Na konci srpna se uskuteční Festival regionálního dokumentu a filmu, na netradičních místech se budou promítat umělecké dokumenty. Konec bude patřit i projektu Běž domů, Ivane, který formou happeningu otevře žhavou otázku případného stěhování sochy Rudoarmějce.

Poslední srpnový den bude patřit koncertu písničkáře a skladatele Jaroslava Hutky v projektu Srdce pro Václava Havla. Odehraje se v Gočárově galerii v Automatických mlýnech v Pardubicích.