„V podstatě to mapuje nějaký vývoj i s ohledem na tu závislost a na to, jak se v té abstinenci cítím,“ popsal pozadí své tvorby Martin Jech.

Martinovy obrazy není snadné zařadit do specifického stylu nebo žánru. Sám říká, že ani neví, jak by ho pojmenoval. V jeho tvorbě je ale značný vliv streetartu a moderních malířských stylů. Jeho tvorba je ale dosti volná. Jedním z prvků, které si v posledním roce Martin oblíbil, jsou například tapety a opakující se vzory, které do svých obrazů otiskuje. Zároveň jsou obrazy plné pestrých barev, kterým hodně dominuje třeba netypická růžová.

V nové Martinově tvorbě se také hodně odráží jeho minulost. „Jako malý kluk jsem dělal graffiti, třeba jsem šetřil peníze ze svačin, že jsem si je nekupoval a pak jsem si koupil po týdnu sprej a oběhnul s tím Dobrušku a sprejoval na garáže, a v té léčebně jsem na to začal odkazovat. Asi se té léčbě člověk vrací v mysli do doby, kdy mu bylo ještě dobře. Já jsem ilegální graffiti dělal třeba jako 11letej kluk a to byla doba, než jsem začal chlastat, tak asi proto se v tom tam vracím,“ popsal Martin, co ho poslední tvorbě značně ovlivnilo.

Výstava si Martina Jecha našla tak trochu sama. Sice plánoval ukázat svou tvorbu ze zlomového roku na nějaké výstavě, ale nevěděl zatím jaké prostory využít. Nakonec ho oslovili přímo majitelé Klubu 29, kterým se jeho tvorba líbila, a chtěli mu udělat výstavu.

Do malého prostoru klubu se vešlo zhruba asi 8 obrazů. Na zdi jakoby přímo zapadly a sám autor byl velmi spokojen. I přesto má v zásobě ještě mnoho dalších obrazů, které by mohl vystavit, jen zatím nemá kde.

„Je to malý prostor a těch prací, které mám z tohoto roku je strašně moc, takže tady je takový dost úzký výběr, je tu dohromady asi osm věcí a mohl bych mít výstavu třeba o třiceti, ale nemám, kam bych to dal. Kdyby se naskytl větší prostor, kde bych vystavoval, tak budu rád, ale tohle malé místo je super, je to tady takový útulný,“ zmínil malíř.

Spokojenost s výstavou byla zřejmá i u návštěvníků.

„Myslím si, že výstava je zajímavá. Téma, když jsem si ho četla, mi přišlo takové temné, hutné a očekávala bych daleko depresivnější vizuální obsah, ale pak když jsem viděla ty obrazy, tak mě překvapily tím, co asi tak trochu vychází ze stavu autora, jako nějakou naději a vlastně i veselost. Je fajn, že jsou to i větší formáty a je v tom cítit nějaká naděje, takže za mě to funguje,“ neskrývala nadšení vnímavá návštěvnice Šárka Zahálková.

Téma výstavy bylo pro některé i inspirací „Mně se to líbí, jsem po delší době na vernisáži a jsem nadšený. Martina jsem předtím neznal. Četl jsem si anotaci k výstavě a zaujalo mě to, protože mám podobné zkušenosti s alkoholem. Mám sice v ruce víno, ale jinak jsem asi tři roky nepil vůbec, před pár lety jsem si dal pauzu a už v podstatě piju jenom výjimečně a tak mě zajímalo, jakou s tím má kdo zkušenost, jak se to třeba odráží v té tvorbě,“ zmínil s úsměvem návštěvník Filip Tománek.

Výstavu Martin uspořádal po hodně dlouhé době. Naposledy vystavoval svou tvorbu zhruba před šesti lety, shodou okolností také v Pardubicích o pár metrů vedle. „Co vím, tak asi poslední projekt co jsme dělali, byl shodou okolností tady v Pardubicích a to bylo v Automatických mlýnech v rámci festivalu manufaktury, kde jsme s kamarádem Matoušem Hrbkem a Adamem Smolkem, to jsou také malíři, z AVU a FAVU, tak jsme si udělali takovou malířskou performance, jinak předtím to je dlouho co jsem něco vystavoval, to byly třeba výstavy po hospodách, ale to je tak 7 let zpátky,“ uvedl.

Malíř Martin Jech má do budoucna v plánu tvořit dál a svou tvorbu chce pozvednout na vyšší úroveň, hlásí se totiž na AVU (Akademie výtvarných umění v Praze). Letošní rok je pro něj rokem jeho nového života, čemuž věnoval svoji výstavu. Obrazy budou v Klubu 29 viset až do 2. února.