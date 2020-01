To se bude jmenovat příznačně God Save The Rave podle singlu, který vydali. 8. května si zahrají v pardubické Enteria areně. Nová audiovizuální show a technické vychytávky a stále stejné neskutečné nasazení všech tří protagonistů v čele s nestárnoucím H. P. Baxxterem zaručují velký zážitek. Nejde jen o kapelu samotnou, ale také o zcela inovativní řešení pódia, ohňostroje, světelnou show a nadupaný zvuk.

Fanoušci budou mít možnost slyšet všechny zásadní hity, které H. P. Baxxter a jeho dva spoluhráči předvedou v nekompromisní podobě. Zazní Hyper Hyper, Fire, How Much Is the Fish?, Ramp! (The Logical Song), Nessaja, Maria (I Like It Loud) či Move Your Ass!

„Pomalu, ale jistě se česká a moravská pódia stávají naším druhým domovem, je to naprosto fantastické. Těšíme se do Pardubic,“ říká frontman formace Scooter H. P. Baxxter. „Je nám jasné, že fanoušci budou opět úžasní, jak je na našich koncertech v Česku zvykem,“ dodal.

Předprodej vstupenek byl již zahájen.