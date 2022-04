Pro režiséra Petra Novotného bylo hlavním impulzem k napsání nové hry znechucení ze zpráv o politice, které denně slýchal či četl v médiích. „Narodilo se to z čistého naštvání, ze vzteku. Postupně ale ve mně narůstala chuť se tomu chechtat, protože jinak jsem byl jen bezmocným človíčkem, který nadává doma v obýváku,“ poznamenal Novotný.

Divák v komedii uvidí situace, které dobře zná z české politické reality. „Postavy na jevišti jsou jakýmsi souhrnem toho, co si z politiky vybavuji, co mě bavilo, co mě zlobilo. Neměl jsem ambici popsat konkrétní lidi, byť některé podobnosti budou v hledišti určitě rezonovat,“ dodal režisér.

V hlavních rolích nové komedie se představí Petra Janečková, Ladislav Špiner či Jindra Janoušková.