V pátek 27. května muzejní noc uspořádá kulturní centrum v Letohradě s prohlídkou pro děti. „Letos jsme pro děti připravili pohádku, společně půjdeme probudit strašidla do strašidelné jeskyně v parku a před muzeem si opečeme buřty,“ popsala pořadatelka Adéla Faltusová.

Vedle toho bude k dispozici výstava Junák - český skaut s aktivitami pro děti. „V předchozích letech akci navštívilo okolo 100 návštěvníků. Doufáme, že letos naši akci navštíví stejný počet,“ dodala Faltusová.

Ve středu 1. června se otevře Africké muzeum Emila Holuba v Holicích. „Program je zaměřen hlavně na dětského návštěvníka, ale na své si snad přijdou i dospělí. Hlavním bodem bude muzikoterapeutické vystoupení Cesta k vodopádům, kdy bude možnost zahrát si na perkusní nástroje a bubínky a zároveň si zatančit,“ informovala pořadatelka Petra Hrubanová.

V Chrudimi se do muzejní noci zapojí Regionální muzeum, Muzeum loutkářských kultur a Muzeum barokních soch, a to 3. června. „Při letošní Chrudimské muzejní noci oslavíme 130 let od vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy v Chrudimi. Návštěvníci se mohou těšit na úkoly s tematikou 130. výročí muzea, kvíz o ceny a výrobu pamětních buttonů,“ uvedla Markéta Sodomková z Regionálního muzea.

V ten samý den pořádá muzejní noc i Moravská Třebová. „Letos jsme zařadili vernisáž nové expozice, kterou připravujeme ve spolupráci s Národním a Náprstkovým muzeem,“ řekla vedoucí Městského muzea Moravská Třebová Monika Marhounová.

Předchozí roky muzejní noci pořádali spíše jako tematické přednášky. „Letošní rok tedy pojímáme velkoryseji, se zapojením zámku, kde máme čerstvě nainstalovanou výstavu tapiserií,“ dodala Marhounová.

Následující noc se muzea otevřou v Poličce, kde návštěvníky čekají neobyčejné zážitky. „Program na letošní ročník je opravdu pestrý, jelikož je do projektu zapojeno mnoho dalších organizací. V muzeu se zaměříme na průjezdy poličských domů ve starém městě, které jsou známé i neznámé – řadou z nich běžně procházíme, jiné jsou nedostupné a tajuplné,“ informovala mluvčí Městského muzea a galerie Polička Alena Zavoralová.

V sobotu 18. června se do muzejní noci zapojí i Ústí nad Orlicí s vernisáži výstavy Osudová místa hlavního velitele. „Expozice je zaměřená na prvorepublikovou československou armádu a částečně i na Český červený kříž. Zazní pochod pro Ludvíka Krejčího, návštěvníci uvidí rozborku a sborku pěchotních zbraní, odnesení raněných, komentování výstroje a výzbroje legionáře i pěšáka československé armády, komentované ukázky činnosti družstva Českého červeného kříže a další,“ sdělil ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek.

Mezi posledními se zúčastní Vysoké Mýto, a to v pátek 24. června. Akci tam zahájí výstava děl spolukreslíře Rychlých šípů Václava Junka. „V průběhu večera otevřeme kromě ní ještě tři další výstavy. Ve foyer a ve sklepení galerie to budou loutky vysokomýtské autorky Gabriely Podroužkové, na Litomyšlské bráně práce dětí ze speciální školy Svítání a na zvonci krajka, batika a loutky Hany Kozubové a Ivy Vanžurové,“ uvedla kurátorka výstavy Iveta Danko.

Která muzea můžete v kraji navštívit:

20. 5. 2022 Východočeské muzeum v Pardubicích Pardubická muzejní noc

20. 5. 2022 Muzeum Cholticka Muzejní noc na choltickém zámku aneb Tajemství depozitáře

20. 5. 2022 Východočeská galerie v Pardubicích Muzejní noc ve Východočeské galerii v Pardubicích

27. 5. 2022 Kulturní centrum Letohrad Muzejní noc, pohádka, buzení strašidel

27. 5. 2022 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Muzejní noc

28. 5. 2022 Regionální muzeum v Litomyšli Litomyšlská muzejní noc 2022

28. 5. 2022 Město Proseč Muzejní podvečer

28. 5. 2022 Národní hřebčín Kladruby nad Labem Muzejní noc

1. 6. 2022 Africké muzeum Dr. Emila Holuba Muzejní noc 2022

3. 6. 2022 Kulturní služby Moravská Třebová Příběh Papyru Westcar

3. 6. 2022 Regionální muzeum v Chrudimi XVII. Chrudimská muzejní noc

4. 6. 2022 Městské muzeum a galerie Polička Čas pro neobyčejné zážitky

10. 6. 2022 Městské muzeum Žamberk XIV. žamberská muzejní noc

11. 6. 2022 Městské muzeum Králíky Muzejní noc v Městském muzeu

11. 6. 2022 Městské muzeum Lanškroun Muzejní noc

18. 6. 2022 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Osudová místa hlavního velitele

24. 6. 2022 Městská galerie Vysoké Mýto Noc v galerii