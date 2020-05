„Pardubice jsou letos Evropským městem koní. Proto jsme se rozhodli obyvatelům města i návštěvníkům ukázat výběr z nejpůsobivějších snímků parforsních honů na Pardubicku,“ popsal výstavu ředitel muzea Tomáš Libánek. Před více než sto lety se Pardubice, tehdy malé posádkové město, proslavily po celém Rakousko-Uhersku právě velkolepými hony.

Bude volně přístupná veřejnosti v zámecké Open Air Galerii Parkán. Příchozím přiblíží zmizelý svět nejvyšší aristokracie, plnokrevných koní a honicích psů. „Pardubice jsou letos Evropským městem koní. Proto jsme se rozhodli obyvatelům města i návštěvníkům ukázat výběr z nejpůsobivějších snímků parforsních honů na Pardubicku,“ popisuje výstavu ředitel muzea Tomáš Libánek. Před více než sto lety se Pardubice, tehdy malé posádkové město, proslavily po celém Rakousko-Uhersku právě velkolepými hony.

Pardubické hony představovaly vrcholnou společenskou událost, na níž se scházeli příslušníci nejvyšších aristokratických kruhů a důstojníci zdejší posádky. „Dvorním fotografem parforsní společnosti se stal slavný pardubický fotograf Josef Pírka. Prokázal nejen mimořádnou řemeslnou zručnost, ale také umělecký talent, díky němuž dokázal mistrně zachytit atmosféru a kouzlo okamžiku,“ řekla jedna z kurátorů výstavy Renáta Tetřevová. Lesk honů zvyšovala občasná účast panovnického rodu. Roku 1874 navštívili Pardubice a aktivně se účastnili honů František Josef I. s manželkou Alžbětou. Roku 1881 se parforsních honů zúčastnil korunní princ Rudolf s princeznou Štěpánkou, v prosinci 1894 následník trůnu František Ferdinand d´Este. Poslední tečku za velkolepými hony učinila první světová válka, po níž tradice co do velkoleposti nebyla už nikdy obnovena. Ve dvacátých letech 20. století se sice uskutečnilo několik pokusů o pokračování, ale výsledky byly spíš rozpačité. Výstava v parkánu zůstane do dubna 2021. Záštitu nad ní převzal Francesco Kinský dal Borga, potomek zakladatele parforsních honů Oktaviána Kinského.