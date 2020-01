Jako první je ve čtvrtek 2. ledna na programu vyprávění cestovatele Petra Rybáře, který představí Barevné obzory Namibie. Posluchače zavede od 18 hodin do země dramatických dějin, živých pouští, skal a hor, kaňonů i safari. Výpravy do vzdálených zemí pak budou pokračovat každý čtvrtek v přednáškovém sále Zámku Pardubice.

V dalších lednových přednáškách bude Naděžda Gutzerová vyprávět o dobrodružné cestě se třemi dětmi vlakem z Petrohradu do Karélie a na Solovecké ostrovy (9. ledna). Saša Ryvolová zase představí toulky zlatým severem Klondiku a Aljašky (16. ledna).

Kromě vzdálených exotických krajů se návštěvníci vydají i na Balkán – s Tomášem Černohousem do Banátu (23. ledna) a s Liborem Drahoňovským do Bosny a Hercegoviny (6. února). Srovnání cesty na Altaj, nejkrásnějších hor Sibiře, nyní a před čtvrtstoletím zhodnotí Vladimír Lemberk (13. února). Přednášky pokračují až do dubna. Jednotlivé vstupné činí 40 korun.