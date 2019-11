Točte se, pankáčové. Populární hláška bude v sobotu znít v pardubickém ABC klubu. Koná se tam tradiční Volant fest.

Pavel Milichovský - frontman punkové kapely Volant | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Mistři svého oboru Punk Floidi zde oslaví 20 let. S naším krásným festem se propojí i slovutné pogo tour borců a kamarádů z E!E a SPS. Poprvé přijedou The Fialky, mistři punku z Prahy. My se kromě osvědčených songů chystáme zahrát i nové,“ uvedl frontman kapely Volant Pavel Milichovský.