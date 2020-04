Lanškrounský dýdžej Standa Celý před karanténou hrával na řadě akcí. Ani během ní to nevzdal a své posluchače si našel. Jeho živé přenosy sklízí nadšené reakce. Energií sršící DJ Standa přidává k písničkám věnování, posluchače povzbuzuje tancem. Lidem zvedá náladu. „Stani, je to super, dáváš lidem radost a chuť do života v této těžké době. Díky,“ vzkázala jedna z posluchaček na YouTube.

Zpočátku jste lidem hrál pro povzbuzení a dobrou náladu ze svého balkonu, pak přišel nápad streamovat z prázdného kulturního domu. Máte přehled, kolik vás dnes sleduje lidí a odkud jsou?

Pokud se nepletu, je to něco málo přes 1500 lidí, kteří se dívají na mé živé vysílání, a spousta dalších se dívá až třeba další den, kdy si pustí video zpětně. Jsou to lidé z celé naší země, například ze Šumperku, České Lípy, Brna, Prahy a mnoha dalších měst a obcí. Ale také mimo naši republiku, jako je Anglie, Švédsko, Slovensko, Polsko.

Hrajete písničky na přání. Kdybyste měl ze všech skladeb vybrat tři, které jsou natolik populární, že se vždycky objeví na playlistu, které by to byly?

Pokud mám vybrat pouze tři, tak určitě písničku „Kde si včera bol“, „Když nemůžeš, tak přidej“ a v neposlední řadě „Jsem optimista“ od Olgy Lounové.

Už vás někdo svým hudebním přáním zaskočil?

Zajímavá otázka, ale asi ne. Spíš než výběrem skladby mě naposledy zaskočil člověk, který chtěl zahrát každému z rodiny jednu písničku. Musel jsem se smát, hrál bych totiž celý večer jen pro ně. (smích)

Vystupujete s rouškou a ještě přitom povzbuzujete posluchače tancem. Není takový stream stejně náročný jako návštěva fitcentra?

Člověku to s rouškou dá malinko zabrat. Já nebyl nikdy na sport, ale co se tance týče, je super. Občas na sebe hodím nějaký ten kostým, aby byla sranda, ale jinak to ještě udýchám… (smích)

Máte vy osobně oblíbenou skladbu nebo interpreta?

Ano, mám. Jednoznačně je mým idolem devadesátých let DJ Bobo a asi máme něco společného. Byl také pekař a potom dýdžej. Z jeho písní a vystoupení, které jsem několikrát viděl osobně, vyzařuje tolik pozitivní energie, které není nikdy dost.

Není člověk ten, aby se zalíbil všem, už jste se setkal i s negativními reakcemi?

Přesně tak, setkal. Bohužel i v takovéto nelehké době se najde člověk, který vám nepřeje, abyste bavil a dělal radost druhým kolem sebe. Malinko to zamrzí, ale naštěstí je takových lidí jenom velmi málo.

Lidé se už delší dobu musí bránit stresu, který s sebou epidemie a karanténa nesou. Máte někdy také „černé my-šlenky“? Jak se jim bráníte?

Kdo mě zná, ví, že „černé myšlenky“ nemám. Snažím se být optimistický a zábavný. Jsme tu jenom jednou, tak beru život s nadhledem, s úsměvem, a to si myslím, že hodně lidem chybí.

Jak dlouho budete hrát? Dokud potrvá doba koronavirová?

Dokud bude, budu hrát živě lidem z prázdného sálu po celou dobu. Až vše pomine a sály se naplní, budu hrát opět lidem a těšit se ze zpětného kontaktu, který mi v tuto chvíli hodně chybí.

Ta doba nám hodně vzala, může nám i něco dát?

Určitě. Lidé pořád někam spěchají, honí se za penězi, majetkem a teď se ten čas tak trochu zastavil. A ono to jde. Rodiny mají na sebe více času, chodí do přírody a tak. Jsem strašně rád za to, že v této nelehké době máme jaro. Kvetou stromy, je moc krásné počasí, a to nás svým způsobem tak nějak dobíjí. Aspoň to tak cítím. I já, tím, že nemám víkendové hraní na svatbách, oslavách a různých společenských akcích, jsem tak trochu „vypnul“.

Na co se nejvíc těšíte, až se život zase vrátí do „normálních“ kolejí?

Až odložím roušku někam hodně na dno šuplíku a budu se moci se všemi přáteli pořádně obejmout. Chtěl bych popřát všem lidem krásné dny, myslete pozitivně a hlavně: „Jedeme dál!“