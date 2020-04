Ještě větší stres panuje mezi pořadateli, kteří sami nevědí, zda se akce bude moci uskutečnit. „Přípravy pokračují, ale propagace je zastavená a tempo pozvolnější. V době omezeného pohybu se s námi nikdo nepotká, takže je to vše trošku složitější,“ řekla Zuzana Valová za organizátory Létofestu, který se má uskutečnit v polovině července na závodišti v Pardubicích.

Podobné hudební akce organizátoři plánují více než rok dopředu, v tuhle chvíli tak mají domluvené kapely, místo a další partnery, většinou mají také zaplacené zálohy. „Máme několik lidí, kteří na tom makají celý rok. Byl by to naprosto zásadní zásah. Zdraví všech je však přednější, a pokud by to mělo být nějak ‚na hraně‘, stejně bychom radši festival letos nedělali,“ dodala Valová.

Organizátoři Hradů CZ, kteří chtějí festivalové městečko rozložit pod Kunětickou horou hned o týden později, jsou optimističtější.

„V tuto chvíli vycházíme z dostupných veřejných informací a stále počítáme s původním termínem konání festivalu, který je téměř až za čtyři měsíce. Věříme, že je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se situace kolem pandemie nějak vyřešila,“ informoval promotér festivalu Hrady CZ Michal Šesták s tím, že organizace pokračuje v nezměněném tempu.

Přípravy v plném proudu jsou spojené také se srpnovou hudební akcí Přehrady Fest na Seči, na niž se těší minimálně 1600 lidí, kteří si už koupili lístky. Pokud by se festival nakonec musel opravdu zrušit, stejné vstupenky by jim platily i příští rok. „Zatím ale děláme vše pro to, aby festival byl. Každopádně zdraví našich účastníků je pro nás na prvním místě, takže uvidíme, jak se situace bude vyvíjet nadále,“ řekl za organizátory Jakub Hrbáč.

Jiní pořadatelé ale museli akci již odpískat. Optimismus opustil například organizátory Majálesu Pardubice, kteří akci museli přesunout na příští rok. Do festivalu totiž zbýval jen měsíc a pár dní. „Neumím si představit, kdo by si vzal za současné situace na sebe odpovědnost za povolení podobné akce,“ řekl organizátor David Audrlický.

Čekali jen na počasí

Majáles byl už kompletně připravený a naplánovaný a množství prodaných vstupenek značilo velkou návštěvnost. „V podstatě se čekalo jen na samotnou stavbu festivalu a na počasí. Letos bohužel nastala situace, na kterou se připravit nedalo,“ povzdechl si Audrlický. Organizátorům tak nyní nezbývá nic jiného než se začít soustředit na další ročník.

O tom, zda akci na konci května nezrušit, uvažují i organizátoři festivalu Svojšice. „Přestože bychom moc rádi dodrželi termín konání, pracujeme už i s verzí, že se festival přesune na červenec nebo srpen,“ informovali své fanoušky.

Další plány chtějí se svými příznivci sdílet prostřednictvím livestreamu na sociálních sítích, který se uskuteční v sobotu odpoledne. Vysílat ho budou přímo ze svojšického areálu. Poté lidem online zahraje Dj Džejár.