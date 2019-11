Pardubickou Noc divadel v Městském divadle od 18 hodin předznamená repríza parodické crazy komedie Velká bankovní loupež, po níž bude od 21 hodin následovat netradiční noční akce, do které budou diváci stejně jako v minulých ročnících sami aktivně zapojeni.

„Máme připravený bohatý program. Budeme rádi, když diváci využijí všechny aktivity, které pro ně chystáme. Jednou z možností bude soutěž, která se bude konat ve všech prostorách divadla a v rámci níž si účastníci vyzkouší své znalosti o inscenacích a hereckém souboru našeho divadla. Také se budou moci postavit na jeviště namísto herců, zpěváků nebo tanečníků, podle toho, na co si kdo troufne. To vše pod vedením našich herců, kteří jim budou nápomocni. A pokud bude zájem, ředitel divadla Petr Dohnal provede návštěvníky všemi zákoutími divadla, včetně dílen. Beseda s herci, soutěž, prohlídka divadla, spousta nových zajímavostí i zkouška dovedností, to vše čeká na naše věrné diváky v rámci Noci divadel,“ prozrazuje dramaturgyně Jana Uherová.