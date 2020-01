Na Pardubicku se bude ve čtvrtek vzpomínat na výsadkovou operaci Silver A, pardubický odboj a tragédii v Ležákách.

Vzpomenou na operaci Silver A. | Foto: archiv Památníku Lidice

Od seskoku paravýsadků, jejichž úkolem bylo posílat z protektorátu zprávy do Londýna, uplynulo 77 let. „Součástí setkání bude pietní akt v pardubickém Památníku Zámeček, který se letos koná pravděpodobně naposledy v současné podobě památníku. Příští rok se bude již realizovat jeho nová podoba,“ uvedl Roman Škoda z Památníku Lidice, který setkání organizuje. Setkání pamětníků a jejich potomků bude zahájeno ve 14 hodin pietní vzpomínkou na popravišti pardubického Zámečku. Účastníci se poté přesunou do Sezemic, kde prožil dětství velitel skupiny Silver A Alfréd Bartoš.