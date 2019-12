Tajemný dramatický příběh se odehrává v Londýně a na různých místech Austrálie v letech 1959 až 2039. Australský dramatik je u nás známý především jako autor scénáře k úspěšnému filmu Lantana.

„Bovella proslavila hra Zmatení jazyků, o jejímž uvedení jsme v Pardubicích také kdysi uvažovali. Hra Až ustane déšť mě ohromila a hned jsem ji nabídla režiséru Nuckollsovi, který mi ještě ten den volal, že to určitě musíme nastudovat,“ uvedla dramaturgyně Jana Pithartová s tím, že na první přečtení snad hra ani nejde úplně pochopit, ale na člověka přesto silně zapůsobí.

Témat se v Bovellově hře skrývá hned několik, vypráví ale především o vztazích. „Řeší, jak moc dokáže člověk ovlivnit svůj osud. Je to hrao životě, nikoliv o nějakém politickém světonázoru. Přesto je ten text velmi bohatý na témata, jako jsou ekologie, náboženství nebo způsob života. Je to takový magický romantismus každodennosti. Je to hra nesmírně poetická, přestože to, co se postavám děje, není nic neobvyklého,“ vysvětlil režisér Filip Nuckolls, který už s Východočeským divadlem spolupracoval na inscenaci Lovecké scény z Dolního Bavorska.

Časové roviny

Až ustane déšť režisér označuje za jednu z nejnáročnějších inscenací, se kterými se během své kariéry setkal. „V každém obrazu se propojují minimálně dvě časové roviny. Věřím ale, že na jevišti bude pro diváka orientace snazší, než při čtení textu,“ podotkl Nuckolls.

V hlavní roli Gabriela Yorka se představí Martin Mejzlík.