Ještě než příští týden dojde v Městském divadle v Pardubicích na sedm nejlepších komedií, které v uplynulé sezoně nazkoušeli herci z celé České republiky, je tu prolog festivalu. V sobotu i v neděli, vždy v 15 hodin, si můžete v Obchodním centru Grand poslechnout ukázky ze slavných světových muzikálů v podání herců Východočeského divadla Pardubice. Vstup na Muzikálové zpívání, které je hudební pozvánkou na festival, je zdarma.

Domácí Východočeské divadlo nominovalo do soutěžní přehlídky hru Velká bankovní loupež. O titul komedie roku budou dále soutěžit bláznivá veselohra z divadelního prostředí Hra, která se zvrtla Městského divadla Kladno, morbidní komedie Pan Kolpert v podání ústeckého Činoherního studia či kabaretně laděná féerie Městského divadla Brno Osmyčky. Dále se do soutěže zapojí bizarní komedie o hledání smyslu života Naše sebrané trable libereckého Divadla F. X. Šaldy, Testosteron - drsná komedie obnaženého mužství z Městského divadla Zlín, a původní česká hra pražského Švandova divadla Smrt mu sluší, která nabídne pohled do divadelních útrob. Soutěžní představení bude hodnotit odborná a studentská porota, hlasy mohou udělit i diváci. Výsledky budou vyhlášeny na závěrečném Galavečeru smíchu v pondělí 27. ledna.

Další představení budou moci návštěvníci zhlédnout v doprovodném programu.

Bohatá je nabídka na Malé scéně ve dvoře.

Pondělí 20.1.

17:00 J. Hájíček / Fotbalové deníky

3D verze úspěšné „road movie“, která ale zdaleka není jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden…



Úterý 21.1.

9:00 a 10:30 D. Bartůňková / Čertův švagr

Pohádka plná humoru, kouzel a písní, která děti zavede do světa, kde není nic nemožné a kde i peklo umí být poctivější než svět lidí. Režie Z. Rumpík. Mladé divadelní studio LAIK, Pardubice

17:00 W. A. Mozart – G. Rossini / Figaro aneb Svatba Lazebníka sevillského

Operní představení studentů pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice. Režie J. Uherová.



Středa 22.1.

9:00 a 10:30 V. Peřina a kol. / Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!

Příběh pejska, který se pro nalezení své psí kamarádky rozhodne překonat strach z neznáma a vrhne se po hlavě vstříc velkému vlakovému dobrodružství. Režie M. Homolová. Naivní divadlo Liberec

17:00 Paleťáci / Improshow

Zábavná show, o jejímž průběhu rozhodují sami diváci. Herci odehrají krátké improvizační hry na diváky zadaná témata. Vše vzniká spontánně přímo na místě.



Čtvrtek 23.1.

17:00 Děláme to ve třech

Sólové stand-up výstupy, které mají jediný cíl – pobavit přítomné publikum. Vystupují R. Vencl, J. Ťoupalík a K. Pomahač. Děláme to ve třech, Olomouc



Pátek 24.1.

17:00 Čekání na Kokota

Krůtí absurdní drama, během kterého si diváci projdou všemi fázemi svých vlastních milostných příběhů. Herečky krůtí je s nimi znova prožijí, jenom o dost intenzivněji a bizarněji. Bude to upřímné, pravdivé, vtipné, děsně patetické a totálně nesmyslné. Láska je přesně taková. Hrají E. Soukupová, M. Sobotková a K. Smržová. Režie kolektiv Maso krůtí. Maso krůtí, Praha



Sobota 25.1.

17:00 L. Balák / Nekorektní skeče – Tros Boys

Groteskní skeče jsou dobrá věc, ale nekorektní groteska je ještě lepší. Bez servítek a bez obalu. Není čas na citečky. Současnost se řítí příliš rychle a kulhajících spoluobčanů je čím dál víc. Nekorektno je jedinečný způsob, jak reagovat na nekorektní dobu. Hrají L. Pavlásek, J. Polášek, J. Žáček a Z. Král. Režie L. Balák. Komediograf, Praha



Neděle 26.1.

16:00 F. Nuckolls – T. Škrnová / Divoké historky

Absurdní černá komedie. Šest minipříběhů ze života úplně normálních lidí, kterým jednoho krásného dne úplně normálně ruply nervy. V přeplněné čekárně u lékaře, na úřadě, v restauraci nebo třeba na svatební hostině. Hrají T. Toth Čápová, M. Zahradníček, J. Ťoupalík a další. Režie F. Nuckolls. Divadlo Tramtarie, Olomouc



Pondělí 27.1.

9:00 a 10:30 V. Marčík st. / O holčičce, která se ještě nenarodila

Pohádkové představení o touze dědečka po vnučce, o oslu Abrahamovi, koníku Apačovi a o stromu života, co mluvil o světě viditelném a neviditelném a taky o Nebi. Hraje V. Marčík st. Divadlo Víti Marčíka, Hluboká nad Vltavou