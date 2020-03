Mezinárodní festival filmů se sociálně antropologickou tematikou začne v úterý v Pardubicích. Divákům nabídne během dvou dní 18 snímků, díky kterým poznají život nejrůznějších lidských společenství i jedinců z celého světa.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/repro

Témata se dotknou například produkce hudby ve věznicích v Kolumbii, módy v Ghaně, zásahů ropných společností do chovu sobů původních obyvatel Sibiře, vzpomínek na zatopené obce na Slovensku nebo vymýtání duchů v Íránu. Filmy jsou doplněny o titulky v češtině. Vstup na akci je volný, promítání se uskuteční v pardubickém Divadle 29 - úterý 3. 3. od 10:00 do 22:00 a ve středu 4. 3. od 10:00 do 22:00.