Letos poprvé navíc orchestr pomůže s výukou absolventům a studentům dirigování z celého světa.

„Klíčové je udržet kondici i vysokou uměleckou úroveň. Mistrovské kurzy do této řady skvěle zapadají,“ uvedl ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda.

Do Pardubic tak zamířilo celkem sedm dirigentů z Itálie, Španělska, Venezuely, Jižní Koreje, Japonska i České republiky. Jejich lektorem je uznávaný rakouský dirigent Martin Sieghart. Orchestr pardubické filharmonie je kurzistům k dispozici od pondělí 22. února až do čtvrtka 25. února. Neveřejné nahrávky pak dirigenti mohou použít ke konkurzům nebo na mezinárodních soutěžích. Celá akce se koná za přísného dodržování všech nařízení, včetně negativních testů členů orchestru i dirigentů. „Kdybychom nic nedělali, neměli bychom starosti. Chceme být ale připraveni a ve formě, abychom mohli začít hrát pro veřejnost, jakmile to bude možné,“ dodal Svoboda.