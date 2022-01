Přehlídka nejlepších komedií se vrací do pardubického divadla

Po roční pauze způsobené koronavirovou pandemií se do Východočeského divadla Pardubice vrací populární Grand Festival smíchu. Divákům by se měly představit ty nejlepší divadelní komedie, které vznikly v předchozích dvou okleštěných sezonách. Uskuteční se v termínu do 24. do 31. ledna.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Společenstvo vlastníků, Východočeské divadlo, Pardubice | Foto: Jan Faukner

„Letošní soutěžní výběr zahrnuje nejen komedie z minulé, ale i předminulé sezony, protože musíme respektovat obě složité ‚covidové’ divadelní sezony. Mnoho titulů mělo premiéru těsně před lockdownem, takže je diváci nemohli vidět, další byly přeložené. Z tohoto důvodu v letošním ročníku udělujeme jakousi výjimku starším inscenacím, ale zároveň samozřejmě uvedeme i nejžhavější novinky,“ uvedla dramaturgyně festivalu Jana Uherová. Domácí herci budou soutěžit s komedií Společenstvo vlastníků, dále se divákům představí divadelní soubory z Uherského Hradiště, Brna, Ústí nad Labem, Liberce a rovněž dvě pražská divadla. Vůbec poprvé bude na festivalu smíchu soutěžit pražský Činoherní klub. Soutěžní komedie bude tradičně hodnotit odborná porota, v níž letos usedne recenzentka a pedagožka DAMU Radmila Hrdinová, dramaturgyně Divadla v Dlouhé Karola Štěpánová, herec, režisér a umělecký šéf muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni Lumír Olšovský a dramaturg Divadla F. X. Šaldy Liberec Jiří Janků. „Její alternativou je studentská porota složená ze studentek DAMU Praha. Své hlasy samozřejmě opět odevzdají i sami diváci,“ uvedl mluvčí divadla Radek Smetana. VIZUALIZACE: Smilovka nabídne stovku bytů, nový park i pěší zkratku do centra Výsledky festivalu divadlo vyhlásí při závěrečném Galavečera smíchu, který v posunutém přímém přenosu znovu odvysílá Česká televize. Vedle ústřední ceny Komedie roku 2021 budou předány Ceny odborné a studentské poroty, Cena diváků a Ceny za nejlepší ženský a mužský herecký výkon a za nejlepší režii. „Udělena bude i speciální Cena Genia smíchu za mimořádný přínos v herectví, režii či jiné oblasti divadelnictví komediálního žánru v posledních letech. Její laureát získá plastiku z dílny renomovaného sochaře Petra Nováka,“ dodal Smetana.