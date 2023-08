Léto na Příhrádku opět přilákalo návštěvníky na divadelní představení, tentokrát ovšem ne na to tradiční, ale na improvizační a bez scénáře. Herci zde předvedli své umění a nezapomněli zapojit ani návštěvníky.

Příhrádek ovládla improvizační skupina Paleťáci | Video: Michal Žampach

„Improvizační divadlo Paleťáci z Pardubic mělo velký úspěch už loni se svou improshow, úžasně nás pobavili, takže jsme si je pozvali i letos, protože smíchu není nikdy dost,“ řekla Vanda Vávrová, knihovnice.

Pardubické divadlo Paleťáci navázalo na éru představení pořádaných v Pardubicích na Příhrádku. Herci diváky nejen pobavili, ale především se je pokusili vtáhnout do samotného děje, což často vedlo ke komickým, ale i emotivním, a především originálním a neočekávaným překvapením.

„Jsme improvizační divadlo, takže to není normální divadlo, nemáme scénář, nevíme, co bude. Je to premiéra a zároveň i derniéra, máme jenom sadu pravidel, ale obsah je od diváků,“ přiblížili herci Tomáš Němec a Tomáš Jakoubek.

OBRAZEM: Vesnice lehla popelem. Cihelna přilákala do Králík tisíce lidí

„Moc se mi to líbilo. Mám ráda, když se mohu, také do něčeho zapojit. Byla to legrace“, se smíchem sdělila paní Romana z Chrudimska.

Lidé tak mohli svým přispěním ovlivnit vývoj celého představení a vytvořili obecenstvo, které zažilo nevšední chvíle společně se zkušenými herci.

Festival mohou lidé navštěvovat zdarma celé léto, a to vždy každé úterý a pátek.