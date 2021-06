V omezeném počtu a s respirátory, ale přece. Východočeské divadlo Pardubice mohlo po dlouhé koronavirové pauze přivítat diváky na premiéře absurdní komedie Václava Havla Zahradní slavnost.

Zahradní slavnost od Václava Havla | Foto: Luboš Jeníček

Je to pochopitelná dramaturgická volba splácející tak dluh vůči hrám bývalého českého prezidenta. Na prknech pardubického divadla byla totiž Havlova hra uvedena pouze jednou a to užv roce 1965 jeho Vyrozumění. Zahradní slavnost je textem ještě starším, který vznikl na začátku šedesátých let. Hra je v tomto období částečně ukotvena odkazem na socialistické fráze, kdy řeč stále méně reflektuje skutečnost. Ve světle posledních pandemických měsíců lze říci, že text poměrně věrně popisuje i realitu značné části vládních tiskových konferencí.