Tato česká pop-punková kapela z Kutné Hory hraje už 18 let, svou „plnoletost“ oslaví na závěr turné 28. listopadu v pražské O2 areně.

„Pardubice jsme vybrali pro náš „domácí“ koncert a moc stojíme o to, abyste byli na Valentýna s náma!,“ vzkazují na Facebooku Rybičky všem svým fanouškům z Kutné Hory, Čáslavi a dalších míst, odkud to není do Pardubic daleko.

Kapela vydala alba Adios Embryos!, Amores Perros, Voe!, Viva la Revolución, Deska roku, Tohle je rock 'n' roll, vy buzny a poslední Best Fuck Off / Pořád nás to baví.

V pátek 14. 2. bude v 18 hodin v Pardubicích otevřena R48 fanzóna, hala se otevře v 19 hodin, ve 20 začne hrát předkapela a ve 21:30 přijdou na řadu Rybičky 48. Vstupenka stojí 435 korun.