/ROZHOVOR/ Drama Pochyby mělo mít ve Východočeském divadle Pardubice premiéru již v červnu. Jenže do divadelního provozu zasáhla opatření proti šíření nového koronaviru. A tak se odehrála jen komorní premiéra pro zvané, první diváci se mohli na inscenaci zkušeného rozhlasového režiséra PAVLA KREJČÍHO vydat až v září.

Pavel Krejčí | Foto: Milan Baják

Premiéra Pochyb se z původně plánovaného 6. června přesunula na září. Jak moc protikoronavirová opatření narušila průběh zkoušení?

Když přišla karanténní opatření, tak jsme zkoušení odsunuli, nakonec jsme ale mohli v květnu začít pracovat. Museli jsme ale mít roušky, ochranné štíty, přestože je to komorní inscenace, kde účinkují jen čtyři herci. Nějaké problémy to tedy přineslo, ale v pardubickém divadle fungují všechny složky naprosto profesionálně, takže to nakonec nemělo takový vliv. Bylo to specifické, velmi intenzivní, ale s nejistým výsledkem, zda vůbec dojde k premiéře. Nakonec se v červnu uskutečnila aspoň předpremiéra pro několik pozvaných hostů.