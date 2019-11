Čtrnáct sousedů na schůzi Společenstva vlastníků jednotek řeší nejen katastrofální stav plynových rozvodů, ale i řadu dalších problémů. Jenže se nemohou shodnout ani na pořadí projednávaných problémů…

Slovní ping-pong

„Tahle hra se mi líbila hned na první přečtení, jen jsem se bála, jestli takhle zalidněnou hru obsadíme. Jiří Havelka tvoří vesměs autorské divadlo, které je založené na kolektivní improvizaci. Společenstvo vlastníků je výjimka, která improvizaci v podstatě vylučuje. Na scéně je neustále přítomno všech patnáct postav, dialogy mezi nimi připomínají ping-pong,“ uvedla dramaturgyně divadla Jana Pithartová.

Hra se vlastně odehrává u jednoho stolu. „Mezi malované portály divadla jsme umístili brutalistní betonovou konstrukci. Celá hra je metaforou situace ve společnosti – jak se lidé nemůžou pochopit a domluvit,“ řekl režisér Petr Štindl, který má zkušenosti z řady divadel po celé republice.

Havelkova hra se dočkala také filmové adaptace, která by měla mít premiéru zhruba za měsíc. „Je to jedna z nejlépe napsaných porevolučních her v Česku. Nabízel jsem ji už ve dvou jiných divadlech, ale tam se toho zalekli. Herců je na scéně jak psů a nemohou se flákat, musí neustále reagovat na své kolegy,“ nechal se slyšet režisér.

Nové tváře

Podle ředitele VČD Petra Dohnala zkoušení nové inscenace hercům připomnělo přípravu úspěšného soudního dramatu Dvanáct rozhněvaných mužů.

Divákům se představí také nové hostující tváře – Karolína Šafránková a v alternaci Ondřej Král s Filipem Müllerem. „Hrají mladý manželský pár, který má ovšem ve hře jen několik replik. Bála jsem se takové role nabídnout našim hercům, tak jsme je využili pro ozkoušení nových tváří,“ řekla v nadsázce Pithartová.