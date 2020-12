Stejně jako profesionální scény musel i Exil přerušit svou činnost, ale program mají herci přesto nabitý. Divadlo se totiž stěhuje do zrekonstruovaných prostor pod Machoňovou pasáží. Podle principála Exilu Tomáše Klementa už divadlo nový hrací prostor nutně potřebovalo.

Z jakých důvodů se bude Exil stěhovat?

Ve stávajících prostorách jsme už 20 let. Máme to tam rádi, je to útulné. Ale za ty roky se také nastřádala spousta problémů. Elektřina je zastaralá, sezení pro diváky je velmi nepohodlné, občas se nám po sále proběhne hlodavec a tím, že je scéna ve sklepě, tak nás často vytopí velká voda. Proto jsme si řekli, že se musíme poohlédnout po novém prostoru. Nakonec jsme dostali tip na Machoňovu pasáž a prostory po bývalé thajské restauraci, kam bychom se tedy měli přestěhovat.

Jak obtížné je předělat stravovací zařízení na divadelní sál?

Je s tím hodně práce. Z bývalé hospody musíme udělat divadlo. Takže to chce kompletně předělat elektřinu, nainstalovat světla, postavit sezení pro diváky, vyřešit bar a zázemí pro herce a spoustu dalšího.

Bude mít nová scéna větší kapacitu než stávající divadelní sál?

Do sálu v Havlíčkově ulici se vešlo asi 80 diváků, ale z posledních dvou řad už toho moc vidět nebylo. Mysleli jsme, že nové prostory budou větší, ale nakonec se budeme pohybovat v podobných číslech, ale komfort pro diváky bude nesrovnatelný. Prostor bude také variabilnější.

Jak pro vás bude stěhování ekonomicky náročné? Pomůže vám finančně město?

Celá rekonstrukce nás přijde určitě na milion korun. Bez pomoci města bychom to rozhodně nezvládli. Vyšlo nám hodně vstříc, navíc nám povolili převést dotaci i do příštího roku. Podobně nám pomohl i Pardubický kraj, řada sponzorů a fanoušků divadla a v neposlední řadě i vlastník objektu Rozvojový fond, který nám výrazně pomáhá se stavebními úpravami.

Kvůli pandemii koronaviru nyní nemůžete hrát. Usnadňuje to nějak stěhování?

Spíš naopak. Na začátku roku jsme měli nějaký realistický odhad rozpočtu, ale vzhledem k tomu, že jsme skoro nehráli, tak máme výrazný propad příjmů. Byly to peníze, se kterými jsme počítali a které jsme částečně plánovali vložit do rekonstrukce. Jediné,v čem nám to situaci ulehčuje, je, že někteří z nás mají víc času se stěhování věnovat.

Kromě dotací a vlastních peněz chcete přesun částečně hradit i z peněz, které se mezi fanoušky divadla vyberou na serveru Donio. Jaká je cílová částka, kterou se pokoušíte získat?

Vybíráme 200 tisíc korun. Akci jsme nazvali Kup si židli v Divadle Exil. Každý, kdo si koupí židli, pak bude mít na jedné ze sedaček uvedené své jméno. Ale odměn je celá řada - trička, vstupenky nebo možnost nahlédnout do zákulisí. Jsme rádi, že je o sbírku velký zájem a v tuto chvíli už můžeme říct, že je úspěšná.

Neobáváte se, že po rozvolnění protiepidemických opatření budou mít lidé strach z návštěvy divadla?

Od našich fanoušků máme vzkazy, že už se nemůžou dočkat, kdy zase budeme hrát. Je otázkou, kdy se divadla otevřou. Obávám se, že to bude ještě chvíli trvat…

Doteď tvořil páteř vaší činnosti činoherní repertoár. Jak bude vypadat vaše působení v novém sále?

Už nyní jsme občas pořádali výstavy či koncerty. Teď budeme mít prostor uprostřed města, takže bychom rádi oslovili i nové diváky. Chceme prostor otevřít i dalším druhům umění. Nebude to ale jen prostor pro soubor Divadla Exil, za roky naší existence s námi začaly spolupracovat snad všechny pardubické neprofesionální divadelní soubory jako Paleťáci, Divadlo Tří, Týbrďo nebo Neruškruh. A ty s námi půjdou i do Pasáže.

Kdy začnete v novém prostoru hrát?

V nejbližší době nás čeká zahájení stavebních prací a hned poté realizace elektroprojektu a stavba sezení pro diváky. Když to všechno půjde dobře, tak bychom chtěli nové Divadlo Exil otevřít 1. června 2021.