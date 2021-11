Společenstvo vlastníků i Ošklivec. Začíná předprodej na Festival smíchu

Po roční pauze způsobené koronavirovou pandemií se v lednu vrátí do Východočeského divadla Pardubice populární Grand Festival smíchu. Uskuteční se od 24. do 31. ledna a permanentky se začnou prodávat už v pondělí 15. listopadu. Jednotlivé vstupenky poté půjdou do prodeje přesně o týden později.

Z inscenace Společenstvo vlastníků ve Východočeském divadle v Pardubicích. | Foto: Jan Faukner

„Letošní soutěžní výběr zahrnuje nejen komedie z minulé, ale i předminulé sezony, protože musíme respektovat obě složité ‚covidové’ sezony. Mnoho titulů mělo premiéru těsně před lockdownem, takže je diváci nemohli vidět, další byly přeložené. Z tohoto důvodu letos udělujeme jakousi výjimku starším inscenacím, ale zároveň samozřejmě uvedeme i nejžhavější novinky,“ řekla dramaturgyně festivalu Jana Uherová. Domácí soubor bude soutěžit s inscenací Společenstvo vlastníků, dále do Pardubic zavítají Slovácké divadlo Uherské Hradiště s Prokletím nefritového škorpiona, soubor Divadla F. X. Šaldy z Liberce s revuálním kabaretem Semafor nebo Činoherní studio Ústí nad Labem, které představí hru Americký bizon. Tradiční host festivalu Městské divadlo Brno uvede muzikál První rande a pražské soubory budou reprezentovat Divadlo v Dlouhé s komedií Bez roucha a Činoherní klub se satirou Ošklivec.