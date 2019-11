Ve čtvrtek byla otevřena unikátní databáze s názvem Sochy a města, která mapuje poválečné umění ve veřejném prostoru. Vytvořili ji odborníci z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice společně s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Čtyři roky mapovali objekty v celé České republice a na více než 4 tisících záznamech zachytili dosud existující i zaniklá díla, která vznikala od 50. let do konce 80. let 20. století. Mapa obsahuje sochy, pomníky, reliéfy, mozaiky, sgrafita, nástěnné malby, ale také neony či informační systémy pro budovy.