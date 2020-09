Pohádka Tři veteráni, kterou Východočeské divadlo uvádělo na letní scéně na Kunětické hoře, se stěhuje do Městského divadla v Pardubicích.

Z představení Tři veteráni Východočeského divadla v Pardubicích | Foto: VČD/Jiří Sejkora

Premiéra interiérové verze je připravena na dnešní večer. Přenos hotového představení nazkoušeného na hradě do divadla vždy znamená mnoho změn. Na Kuňce funguje panorama hradu a torza hradeb jako přirozená kulisa. Na jevišti tak bylo nutné postavit kousky hradebních zdí i stromy. ,,Divadlo je více iluzí, ale komorní a vstřícnou. Třem veteránům, které poutá hluboké přátelství, je z hlediště vidět do očí a ta blízkost způsobuje, že nás jejich osudy jakoby více oslovují. Kromě změn ve výpravě jsme udělali několik drobných škrtů i úpravy v aranžmá – kde je na Kunětické hoře deset dvacet metrů chůze, tady se vyjde z lóže a je hotovo. Ale celkově je tento přenos do divadla z těch nezdařilejších. Mně osobně se zdá, že inscenace je přehlednější, srozumitelnější a dokonce hezčí,“ láká na interiérovou podobu Tří veteránů dramaturgyně Jana Uherová.